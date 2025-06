Squid Game : la saison 3 est enfin sur Netflix, les fans réagissent à la fin

La dernière saison de Squid Game est disponible sur Netflix depuis ce vendredi matin. Sur les réseaux sociaux, les fans deviennent fous et commencent déjà à regarder.

Cette fois, c’est vraiment la fin. La saison 3 de Squid Game a été mise en ligne sur Netflix ce vendredi 27 juin. Il s’agit des six derniers épisodes de la série coréenne phénomène, qui a fait un raz de marée sur les audiences de la plateforme de streaming pour ses deux premières saisons. Il s’agit de la série non-anglophone la plus vue de tous les temps sur le site au N rouge.

La saison 3 de Squid Game reprend directement après la saison 2, et explore les conséquences de la révolte de Gi-hun et la reprise des épreuves. Sur les réseaux sociaux, notamment X, la fin de la série coréenne était particulièrement attendue, et le mot clé lié au programme figure dans les Trends du site d'Elon Musk. Attention toutefois : beaucoup ont regardé les dernières minutes de l'épisode et spoilent sans vergogne la fin de la série. On vous conseille donc de ne pas y jeter un oeil tout de suite si vous souhaitez garder la surprise.

D'autres, au contraire, ne manquaient pas de devenir fou et de lancer un compte à rebours avant la mise en ligne de la saison 3. D'autres réagissent déjà à de premiers éléments d'intrigues : "il se passe des choses intenses qui me font bouillir de rage", écrit un utilisateur de X, quand d'autres s'agacent déjà des réactions de Gi-hun, le héros.En France, Squid Game est, 30 minutes après sa sortie, déjà dans le top 10 des séries les plus regardées du jour sur Netflix, ce qui promet déjà un gros succès pour cette dernière salve d'épisodes.