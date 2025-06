Squid Game : pour la fin de la série, il n'y a que trois scénarios possibles et l'un d'eux effraie les fans

La dernière saison de Squid Game est mise en ligne ce vendredi 27 juin 2025 et les fans ont déjà plusieurs théories sur la fin. Il y en a une qui ne leur plait pas du tout.

Une page va se tourner sur Netflix. La plateforme de streaming met en ligne la saison 3 de Squid Game ce vendredi 27 juin 2025, à 9h01. Il s'agit de la dernière de la série, qui viendra conclure les aventures de Gi-hun dans le jeu mortel qu'il tente de détruire de l'intérieur depuis le début de la saison 2.

Logiquement, les fans de la série la plus regardée de Netflix ont élaboré des théories sur les événements de ces ultimes épisodes avant leur diffusion. Sur les forums Reddit qui y sont consacrés, les discussions sont parfois enflammées, et certaines théories sont même rejetées en bloc. On en a sélectionné les trois qui nous semblent tout à fait probables. Et l'une d'entre elles ne plaît absolument pas aux fans.

1. Gi-hun détruit le jeu de l'intérieur

L'un des twists envisagés par les fans de Squid Game concerne Gi-hun. Ce dernier pourrait en effet devenir le nouveau maître du jeu. Alors qu'il tente de détruire le jeu de l'intérieur, hériter du statut de Front Man peut être perçu, par lui, comme une manière de changer les règles du jeu, d'y mettre définitivement un terme, et de permettre à d'autres de survivre. Il poursuit ainsi son objectif, en infiltrant le système de l'intérieur.

2. Le Front Man se révolte

Rappelez-vous, le Front Man a tué le meilleur ami de Gi-hun et empêché l'insurrection de se produire. Pourtant, beaucoup de fans imaginent qu'il puisse s'interroger sur la corruption morale du jeu au contact de Gi-hun (ou après un événement tragique), et qu'il décide finalement de se révolter contre le système. Il pourrait même se sacrifier pour mettre fin au jeu qu'il dirige. Cette théorie plaît à tous ceux qui veulent voir l'intrigue changer de direction, ou qui imaginent un arc de rédemption pour ce personnage et enfin découvrir son passé.

© Noh Ju-han / Netflix

3. Gi-hun perpétue le jeu

C'est une théorie qui est loin d'être populaire, mais qui pourrait potentiellement se produire : le cycle se répète. Gi-hun devient Front Man ou l'un des VIPs, dirige un nouveau "Squid Game" et devient l'un des acteurs du système qu'il combat depuis le départ. A ce titre, il pourrait exiger des VIP qu'ils deviennent les nouveaux participants du jeu, par vengeance, ce qui offrirait une fin amère. Le héros deviendrait alors cynique, traumatisé, et se perdrait totalement à cause du jeu. Si l'idée semble crédible, elle ne plaît pas nécessairement aux fans : "Cela détruirait complètement l'arc narratif de Gi-hun", juge faultintime91 sur l'un des forums Reddit.

D'autres théories agitent les fans, mais semblent hautement plus improbables : tous les personnages sont interconnectés, ou meurent sans résolution, des personnages tués ne sont finalement pas morts, ou alors... tout n'était qu'un rêve. Si Squid Game se termine de l'une de ces manières, peut-être que ce final sera très certainement comparé à celui de Game of Thrones. Et ce ne serait pas nécessairement un compliment.