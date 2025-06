Shadow Force : dans le nouveau thriller Prime Video, Omar Sy confirme son statut de star internationale

Shadow force est un film d'action américain interprété par Omar Sy et Kerry Washington. Après une sortie dans les cinémas US, il est désormais disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 juin 2025.

Shadow Force, c'est le nouveau film d'action réalisé par l'Américain Joe Carnahan (Copshop, Boss level). Si le réalisateur est un habitué du genre, pour cette exclusivité Amazon, il peut compter sur une figure devenue incontournable du cinéma américain : Omar Sy. X-men, Jurassic World, The Killer, l'ancien complice de Fred Testot a depuis longtemps dépassé les rôles de "français de service" et partage désormais l'affiche avec les plus grands noms d'Hollywood comme Kerry Washington ou Chris Pratt.

Dans Shadow Force, il joue le rôle d'un ancien agent spécial dont la vie est bouleversée quand sa tête et celle de sa famille sont mises à prix. Il reconfirme par la même occasion son statut de star internationale, malgré des critiques mitigées reçues par le film. En effet, Shadow Force est d'abord sorti en salle aux États Unis le 9 mai 2025. S'il est considéré comme un échec commercial aux Etats-Unis, les abonnés Prime Video pourraient bien changer la donne puisque la plateforme de streaming diffuse le film depuis le 27 juin 2025 en streaming.

Quelle est l'intrigue de Shadow Force ?

Kyrah et Isaac sont agents au sein d'un groupe de forces spéciales internationales : Shadow Force. Les règles au sein de l'organisation sont claires : les membres ne peuvent jamais quitter l'unité. Lorsqu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ont un enfant, ils décident de fuir et de vivre cachés, fatigués de risquer leur vie en permanence. Dix ans plus tard, leur histoire n'a pas tenu et ils vivent désormais séparés. Lorsque leur ancien groupe se retourne contre eux et met un contrat sur leurs têtes, Kyrah et Isaac vont devoir s'unir pour sauver leur vie et celle de leur fils.

Quels acteurs sont au casting de Shadow Force ?

Kerry Washington : Kyrah Owens

Kyrah Owens Omar Sy : Isaac Sarr

Isaac Sarr Da'Vine Joy Randolph : Tante Clanter

Tante Clanter Method Man : Marcus Owens

Marcus Owens Mark Strong : Jack Cinder

Jack Cinder Jahleel Kamara : Ky Sarr

Ky Sarr Krondon : Eddie "Cysgod" Clanter

"Cysgod" Clanter Natalia Reyes : Moriti Sarr

Moriti Sarr Yoson An : Varjo

Varjo Ed Quinn : Reggie Parker

Reggie Parker Jénel Stevens-Thompson : Anino

Anino Marshall Cook : Patrick

Où découvrir Shadow Force en streaming ?

Le film d'action Shadow Force est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 juin 2025. La plateforme diffuse également Police ou Le Flic de Belleville, deux autres films récents d'Omar Sy. Pour découvrir ces contenus et tous les films d'action Amazon, vous pouvez souscrire via abonnement simple pour 6,99 euros par mois.