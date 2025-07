The Old Guard 2 : la suite du film d'action coup de poing à voir sur Netflix

"The Old Guard 2" est le deuxième opus de la série de films de science fiction adaptés des comics éponymes. Ce nouvel épisode est disponible en streaming depuis le 2 juillet 2025 sur Netflix.

The Old Guard est une série de films de science-fiction, adaptés des comics éponymes de Greg Rucka et Leandro Fernández. Après un premier opus réalisé par Gina Prince-Bythewood et sorti le 10 juillet 2020, les immortels de la vieille garde revienne dans un nouvel opus, cette fois réalisé par Victoria Mahoney.

La réalisatrice américaine s'est notamment illustrée à la télévision dans des séries populaires et acclamées comme Lovecraft Country, The Morning Show ou Suits L.A. Dans son premier long-métrage depuis 2011, elle retrouve le casting d'acteur qui a fait le succès du premier volet de The Old Guard, et notamment Charlize Theron, plusieurs fois nommée pour des prix prestigieux pour ses talents d'actrice. The Old Guard 2 est disponible en streaming sur Netflix depuis le 2 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de The Old Guard 2 ?

Andy, leader de la vieille garde, groupe de soldats immortels au service du bien, a perdu son don. Désormais mortelle, elle doit s'adapter à cette nouvelle existence où tous les risques peuvent entraîner sa mort. C'est pourtant le moment où la vieille garde aura le plus besoin d'elle. Pour la première fois, un des immortels a décidé d'utiliser sa force pour anéantir l'humanité et les autres membres de la vieille garde sortent de leur cachette pour sauver le monde.

Quel casting pour The Old Guard 2 ?

Charlize Theron : Andy / Andromaque de Scythie

Andy / Andromaque de Scythie KiKi Layne : Nile Freeman

Nile Freeman Marwan Kenzari : Joe / Yusuf Al-Kaysani

Joe / Yusuf Al-Kaysani Matthias Schoenaerts : Booker / Sébastien Le Livre

Booker / Sébastien Le Livre Luca Marinelli : Nicky / Nicolὸ di Genova

Nicky / Nicolὸ di Genova Chiwetel Ejiofor : James Copley

James Copley Veronica Ngo : Quynh

Quynh Uma Thurman : Discord

Discord Henry Golding : Tuah

Tuah Slavko Sobin : Konrad

Konrad Kamil Nozynski : Louis

Où visionner The Old Guard 2 ?

The Old Guard 2 est accessible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 2 juillet 2025. Ce nouvel opus vient rejoindre le premier volet de The Old Guard, disponible au catalogue Netflix depuis le le 10 juillet 2020. Pour (re) découvrir la série de science fiction, vous pouvez vous abonner au service Netflix des 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres sans pub existent, à 14,99 euros par mois ou 21,99 euros par mois.