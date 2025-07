Heads of State : une nouvelle comédie d'action explosive sur Prime Video

Quand l'ennemi commun rapproche les puissants de ce monde, la bataille s'annonce sans pitié : voici le programme du film Heads of State,sur Prime Video.

Petite leçon de géopolitique : pour réconcilier deux chefs d'Etat aux relations tendues, rien de mieux que de leur trouver un ennemi commun. C'est la situation que vont vivre les protagonistes (un Président américain et un Premier ministre britannique) de Heads of State, film disponible depuis le 2 juillet 2025 sur Prime Video.

Le film prend une dimension buddy movie quand il s'agit de passer à l'action et de se serrer les coudes : cascades spectaculaires, joutes verbales et répliques punchy rythment le film réalisé par le Russe Ilya Naishuller, déjà aux manettes du film Nobody, sorti en 2021, avec Bob Odenkirk.

Pour interpréter les deux principaux personnages, le choix s'est porté sur John Cena (Crazy Amy, Legendary, Fast & Furious 9) et Idris Elba (Luther, Sur écoute, Mandela : un long chemin vers la liberté). À leurs côtés, l'agente du MI6 est interprétée par Priyanka Chopra Jonas (Quantico, Baywatch : Alerte à Malibu).

Quelle est l'intrigue du film Heads of State ?

Le Premier ministre britannique Sam Clarke et le président américain Will Derringer entretiennent une rivalité très publique et peu amicale qui met en péril la " relation spéciale " de leur pays. Mais lorsqu'ils deviennent la cible d'un ennemi étranger puissant et impitoyable, qui s'avère plus redoutable que les forces de sécurité des deux dirigeants, ils sont contraints de s'en remettre aux deux seuls personnes en qui ils peuvent avoir confiance : l'un et l'autre. Finalement alliés à une brillante agente du MI6 Noel Bisset, ils doivent s'enfuir et trouver un moyen de travailler ensemble suffisamment longtemps pour déjouer une conspiration mondiale qui menace le monde libre tout entier.

Qui est au casting du film Heads of State ?

Idris Elba : Sam Clarke

John Cena : Will Derringer

Priyanka Chopra Jonas : Noel Bisset

Paddy Considine

Stephen Root

Carla Gugino

Jack Quaid

Sarah Niles

Richard Coyle

Clare Foster

Katrina Durden : Olga

Aleksandr Kuznetsov

Steven Cree

Liam Jeavons

David Mention

Wade Briggs : The Chef

Où voir le film Heads of State en streaming ?

Le film Heads of State est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 2 juillet 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.