Tour de France au cœur du peloton : comme si vous y étiez, sur Netflix

"Tour de France : au cœur du peloton" est une série sportive qui a suivi l'épreuve de cyclisme de 2022 et 2024. La troisième et dernière saison est disponible en streaming sur Netflix depuis le 2 juillet 2025.

Avec Tour de France : au cœur du peloton, Netflix invite les fans de cyclisme dans les coulisses d'une des compétitions internationales les plus prestigieuses et retransmet fidèlement l'ambiance et les enjeux sportifs, mais aussi privés, qui entourent les 21 étapes du tour de France.

La première saison, diffusée depuis le 8 juin 2023 se penche sur le tour 2022 et la seconde, diffusée depuis le 11 juin 2024 suit celui de 2023. La troisième, et dernière, saison de tour de France : au cœur du peloton est diffusée en streaming depuis le 2 juillet 2025 sur Netflix. Elle partage cette fois les moments forts de 2024.

Depuis quelques années, plus aucun sport populaire n'échappe à la tendance des docu-séries sportifs. Ces formats permettent de découvrir autrement ses disciplines préférées et, qui sait, faire naître des vocations. Formule 1 : pilotes de leur destin, Full Swing, Break Point et Tour de France : au cœur du peloton, découvrez vos sportifs préférés comme vous ne les avez jamais vus et percez les secrets de leur univers.

Quelle est l'intrigue de Tour de France : au cœur du peloton ?

Chaque année, pendant tout le mois de juillet, 23 équipes de coureurs cyclistes internationaux s'affrontent pour le Tour de France. Au cours des 21 étapes de la compétition, les 184 athlètes parcourent la France... Mais pas seulement ! La première étape du contre-la-montre se déroule souvent à l'étranger : Copenhague en 2022, Bilbao en 2023 et Florence en 2024. Clairement, cette course estivale est pour beaucoup synonyme de vacances et permet d'admirer les paysages de notre beau pays.

Pour les cyclistes de haut niveau qui s' affrontent pour le maillot jaune, ce tour de France, c'est avant tout synonyme de rêves de victoire et de dépassement de soi. Pendant trois ans, la caravane Netflix a suivi ces coureurs pour offrir aux abonnés des images ultra immersives, leur permettre de découvrir certaines de leurs équipes préférés et révéler les enjeux qui se cachent derrière cette compétition internationale.

Où découvrir Tour de France : au cœur du peloton en streaming ?

Les trois saisons de Tour de France, au cœur du peloton sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. Après avoir pu suivre le tour de France 2022 et 2023, les fans de cyclisme peuvent désormais découvrir tous les secrets de l'édition 2024 en streaming depuis le 2 juillet 2025. Pour visionner Tour de France : au cœur du peloton, ainsi que les documentaires sportifs proposés par la plateforme au N rouge, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.