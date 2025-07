Ziam : c'est quoi ce nouveau film de zombies thaïlandais à voir sur Netflix ?

Ultra-violent, avec des transformations corporelles spectaculaires, le film d'horreur "Ziam" est disponible sur Netflix.

Les arts martiaux appliqués à la lutte contre une invasion zombie, il fallait y penser. Le film thaïlandais Ziam, disponible le 9 juillet, fait cette proposition terriblement efficace au public de Netflix. Entre la transformation spectaculaire des personnes contaminées par le virus et les combats du héros pour sa survie, le film joue avec une bonne dose de violence.

Réalisé par Kulp Kaljareuk, également producteur de la mini-série de Netflix Master of the House, ce thriller d'action plonge les spectateurs dans un huis clos apocalyptique où le suspense jaillit après chaque séquence. Pour endosser le rôle du héros, la production a fait appel au mannequin et acteur Prin Suparat, vu dans des séries thaïlandaises comme My Forever Sunshine, Eclipse of the Heart et Love at First Night. À ses côtés, sa dulcinée est jouée par Nuttanicha Dungwattanawanich, actrice multirécompensée dans son pays pour ses performances dans des productions locales.

Quelle est l'intrigue du film Ziam ?

Dans un monde frappé par une pénurie alimentaire, Singh, ancien boxeur professionnel de muay thaï, tente de vivre paisiblement avec sa compagne Fin, docteure dans un hôpital de leur ville natale. Mais lorsque l'établissement est soudainement assiégé par une horde de zombies, il utilise ses capacités en arts martiaux pour faire face à ces morts-vivants qui colonisent un hôpital de la ville.

Quels acteurs au casting du film Ziam ?

Prin Suparat : Singh

Nuttanicha Dungwattanawanich : Rin

Johnny Anfone

Wanvayla Boonnithipaisit

Pimmada Borirujsuppakorn

Jason Young

Keerati Sivakua

Duangporn Oapirat

Où voir le film Ziam en streaming ?

Pour regarder Ziam, film thaïlandais disponible depuis le juillet 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).