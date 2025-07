Soleil Noir : ce thriller français de Netflix promet de cartonner cet été

"Soleil Noir" est une série française réalisée par Nils-Antoine Simbuc et Marie Jardillier, avec Isabelle Adjani. Les six épisodes de la saison 1 sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 9 juillet 2025.

Soleil Noir, c'est la nouvelle série française estivale écrite par Nils-Antoine Simbuc (En thérapie) et réalisée par Marie Jardillier (Tropique) et Édouard Salier (Les sentinelles). Loin du cabinet parisien cossu d'En Thérapie, le thriller Soleil noir se déroule en Provence et explore les sombres secrets d'une riche famille.

En France, le feuilleton de l'été n'est pas seulement une tradition, c'est une véritable institution. Si les chaînes publiques ont longtemps assuré le service avec des séries comme Dolmen, Zodiaque ou le plus ancien Le château des Oliviers, les temps changent, mais s'adaptent et ce sont désormais nos plateformes de streaming préférées qui s'emparent de ces feuilletons ultra populaires. Les six épisodes de la saison 1 de Soleil Noir sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 9 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de Soleil Noir ?

Alba est une jeune mère en galère. Pour offrir à son fils un avenir meilleur, elle décide de tout recommencer à zéro et de s'installer en Provence. Elle trouve un emploi de saisonnière dans une exploitation floricole, mais ce nouveau départ ne lui apporte pas la tranquillité dont elle rêvait. Quand le patron de l'exploitation est assassiné, Alba est rapidement suspectée du meurtre et pour cause : le défunt lui a légué son domaine... Si cet héritage fait d'Alba la coupable idéale, la jeune femme doit également affronter une autre vérité : le patron était en fait son père biologique.

Quel casting pour Soleil Noir ?

Isabelle Adjani

Ava Baya : Alba

Alba Amina Ben Ismail : Noor

Noor Pierre Gommé : Hadrien

Hadrien Thibault de Montalembert

Guillaume Gouix

Louise Coldefy

Où découvrir Soleil Noir en streaming ?

Les six épisodes de la saison 1 de Soleil Noir sont disponibles en streaming sur la plateforme de VOD Netflix depuis le 9 juillet 202. Depuis sa création en 2014, le service au N rouge propose des contenus français exclusifs comme Marseille, Jusqu'ici tout va bien, ou encore Soleil Noir. Pour les visionner, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses existent également.