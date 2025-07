Brick : ce thriller Netflix en huis clos est déjà comparé à "La Plateforme"

Brick est un thriller psychologique allemand créé et réalisé par Philip Koch. Ce film, qui suit des voisins pris au piège de leur immeuble, est disponible en streaming sur Netflix le 10 juillet 2025.

Claustrophobes, s'abstenir ! Dans Brick, le nouveau thriller de science-fiction de Netflix, les habitants d'un immeuble sans histoire se retrouvent pris au piège d'un étrange mur noir. Ce film est écrit et réalisé par Philip Koch, un spécialiste du thriller psychologique à qui l'on doit notamment Tribes of Europa ou encore Soixante minutes, également disponibles sur Netflix.

À l'affiche de Brick, on retrouve Matthias Schweighöfer, que le public français a découvert dans Army of Thieves et Army of the Dead sur Netflix et qu'on a retrouvé ensuite dans le multi-oscarisé Oppenheimer. Le thriller Brick est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de Brick ?

Tim et Olivia vivent ensemble dans un immeuble sans histoire. Le couple traverse pourtant une crise et après une énième dispute, Olivia décide de quitter Tim. Pourtant, au moment de partir, Olivia découvre qu'un mur noir bouche la porte d'entrée et l'empêche de sortir. Tim et elle réalisent rapidement que l'immeuble entier est emmuré par des briques noires chromées et qu'il n'est plus possible de contacter le monde extérieur. Le couple parvient à rejoindre ses voisins et les habitants de l'immeuble s'unissent pour tenter de comprendre ce qui leur arrive, et surtout, comment sortir vivant de leur prison de briques.

Quels acteurs sont au casting de Brick ?

Matthias Schweighöfer : Tim Arnovsky

Tim Arnovsky Ruby O. Fee : Olivia Neill

Olivia Neill Frederick Lau : Marvin

Marvin Salber Lee Williams : Ana

Ana Axel Werner : Oswalt

Oswalt Sira-Anna Faal : Lea

Lea Murathan Muslu : Yuri

Yuri Alexander Beyer : Friedman

Où découvrir Brick en streaming ?

Le film Brick est disponible en streaming depuis le 10 juillet 2025 sur le service de Netflix. Pour découvrir ce film, ainsi que tous les thrillers et films d'horreur récemment diffusés par le service de streaming comme Squid Game, Tribe of Europa ou encore La plateforme, vous pouvez vous abonner à Netflix des 7,99 euros par mois (il s'agit de l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres options sans pub à 14,99 euros par moi et 21,99 euros par mois existent également).