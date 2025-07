Too much : une série romantique qui va faire fondre les fans de "Girls"

"Too much" est une série américaine écrite et réalisée par la cinéaste et créatrice de "Girls", Lena Dunham. Les dix premiers épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 10 juillet 2025.

Too Much est une comédie romantique américaine exclusivement créée pour Netflix par Lena Dunham et son mari, le musicien Luis Felber. Depuis sa création, Netflix est devenu LE spécialiste des romances "authentiques" qui nous épargnent des héros lisses et toujours glamour, pour s'intéresser à des personnages qui nous ressemblent, comme l'ont prouvé les séries Heartstopper et Geek Girl ou le film The Photobooth. Avec la créatrice la mythique série Girls aux manettes de Too Much, la plateforme au N rouge offre a ses abonnés une comédie colorée et vitaminée, mais pas niaise.

Au programme : une Américaine a Londres, du choc culturel, un musicien sexy qui enchaîne les red flags, des questionnements existentiels et beaucoup d'humour. Pour découvrir les 10 premiers épisodes de la série Too Much en streaming, rendez-vous sur la plateforme Netflix, où elle est diffusé depuis le 10 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de Too Much ?

Jessica est une trentenaire new-yorkaise. Lorsque son petit ami, avec qui elle pensait finir sa vie, la quitte, elle sombre dans la déprime. Tous les quartiers de sa ville lui rappellent son amour perdu et Jessica finit par s'isoler. Lorsqu'on lui propose un poste à Londres, la jeune femme accepte, sans imaginer que sa nouvelle vie britannique ne sera pas aussi solitaire que prévu. Sur place, elle rencontre Felix et l'alchimie est immédiate. Ça pourrait être le début d'une grande histoire d'amour pour Jessica... Sauf que la différence de culture fait des étincelles, d'autant plus que Félix enchaîne les red flags.

Quels acteurs au casting de Too Much ?

Megan Stalter : Jessica Salmon

Jessica Salmon Will Sharpe : Felix Remen

Felix Remen Emily Ratajkowski : Polly

: Polly Adèle Exarchopoulos

Andrew Rannells

Richard E. Grant

Antonio Aakeel

Emily Piggford

Où visionner Too Much en streaming ?

La série Too Much est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 10 juillet 2025. Pour découvrir cette comédie romantique créée par Lena Dunham, vous pouvez vous abonner au service de vidéo a la demande via une des trois offres disponibles : l'offre essentielle pour 7,99 euros par mois, l'offre standard pour 14,99 euros par mois et l'offre premium pour 21,99 euros par mois.