The Wild Ones : le documentaire époustouflant pour sauver le monde animal sur Apple TV +

The Wild Ones est un documentaire animalier immersif sur les espèce menacées d'extinction. Les épisodes sont disponibles en streaming sur Apple TV+ depuis le 11 juillet 2025.

The Wild Ones est une série documentaire qui nous emmène à la découverte d'espèces animales menacées d'extinction, entre réchauffement climatique et activité humaine intensive. Pour ce documentaire animalier ultra-immersif, Apple TV+ a collaboré avec le studio Offspring, qui a déjà produit plusieurs des documentaires phares de la plateforme : Earth sound et Earth at Night Color.

Si ces deux séries nous permettaient de découvrir notre planète avec un autre regard, The Wild Ones n'est pas un documentaire animalier classique, mais une mission de sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. La saison 1 de The Wild Ones est disponible en streaming sur Apple TV + depuis le 11 juillet à raison d'un épisode par semaine.

Quelle est l'intrigue de The Wild Ones ?

Aldo Kane (ancien Royal Marines), Vianet Djenguet (cinéaste animalier connu pour son engagement écologique) et Declan Burley, spécialisé dans la capture de données en milieu extrême, embarquent pour un voyage aux quatre coins du globe. Leur mission ? Filmer les espèces animales en voie de disparition et rapporter l'urgence de la situation écologique Les trois experts se sont munis de matériel de pointe pour s'immerger sans déranger, ni polluer, dans l'habitat d'animaux devenus bien trop rares comme les tigres Maltais, les ours du Gobi ou encore les baleines franches.

Où visionner The Wild Ones en streaming ?

Comme l'explique Apple TV + : "Ce n'est pas un documentaire traditionnel (...) Des drones thermiques et des balises de caméra sous-marines aux systèmes d'imagerie améliorés par l'IA et de suivi par satellite, la série repousse les limites de la technologie sur le terrain tout en garantissant des partenaires locaux, une collaboration scientifique et des pratiques de conservation éthiques". Aldo Kane, résume : "Ce n'est pas un documentaire sur les animaux, c'est un documentaire pour protéger ceux qui restent".

Les six épisodes de The Wild Ones sont disponibles en streaming depuis le 11 juillet 2025 à raison d'un épisode par semaine. Pour découvrir cette série, ainsi que les autres documentaires produits par Offspring comme Earth sound et Earth at Night Color, vous pouvez vous abonner à la plateforme Apple TV + pour 9,99 e via abonnement simple. Le service de streaming du géant Apple est également compris dans toutes les offres myCANAL (à partir de 19,99 euros par mois.