Les 7 Ours : tout sur l'incontournable série d'animation française de Netflix

Attention, la meute est lâchée et les ours, au nombre de sept, débarquent sur Netflix pour le bonheur des plus jeunes. Les infos sur le programme.

Les sept nains peuvent retourner à la mine : les sept ours sont là pour prendre la relève ! Inspiré des célèbres romans graphiques d'Emile Bravo (Les Contes palpitants des 7 Ours Nains), cette série animée débarque le 10 juillet 2025 sur Netflix. Fabriquée dans le studio d'animation Folivari, elle a été créée par Robert Vargas, aidé par Reid Harrison (Les Simpsons) et réalisée par Guillaume Rio, qui a beaucoup travaillé sur de nombreux épisodes de la série Les lapins crétins. Tout aussi farfelue, la bande de plantigrades bouscule les contes classiques en apportant leur petit grain de folie.

Pour faire les voix de cette meute très remuante, les Américains ont choisi Tiffany Hofstetter pour faire les dialogues, onomatopées et autres petits bruits des ours, tandis que Mia Sinclair Jenness parle pour Blanche-Neige.

Quelle est l'intrigue de la série d'animation Les 7 Ours ?

Une adorable bande d'ours débarque dans les contes de fées classiques pour les revisiter à sa manière, c'est-à-dire de façon tout à fait farfelue et maladroite. Les princesses des histoires ne sont pas en reste : beaucoup plus modernes, elles se détachent de leurs traditionnelles intrigues.

Quels acteurs au casting voix de la série d'animation Les 7 Ours?

Tiffany Hofstetter

Mia Sinclair Jeness

Où voir la série d'animation Les 7 Ours en streaming ?

Pour profiter de la série d'animation Les 7 Ours, disponible à partir du 10 juillet 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).