Almost Cops : un "Bad Boys" à Rotterdam dans cette comédie d'action néerlandaise Netflix

Almost cops est une comédie d'action néerlandaise qui suit un duo de policiers que tout oppose. Ce film est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 juillet 2025.

Almost cops est une série néerlandaise réalisée par Gonzalo Fernandez Carmona (Tom Adelaar). Après avoir diffusé la série à succès iHostage tirée d'une histoire vraie, Netflix réaccorde sa confiance aux Pays-Bas avec Almost Cops. Cette comédie d'action reprend les codes des comédies policières "buddy movie", qui mettent en scène deux flics que tout oppose, mais qui deviennent inséparables.

Bad Boys, De l'autre côté du périph', et sa suite Loin du périph', Netflix n'hésite pas a investir dans cette formule qui marche à chaque fois, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Comédie d'action vitaminée, Almost cops aborde toutefois des thèmes plus sombres comme le deuil et la reconstruction. Ce film est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de Almost Cops ?

Ramon est un jeune agent de police chargé d'assurer la sécurité des rues de Rotterdam. S'il rêve d'affronter des criminels, son quotidien est surtout peuplé de grands-mères irascibles et de badauds irrespectueux. De son côté, Jack est un flic tête brûlée et ingérable, brillant mais incapable de travailler en équipe. À priori, tout oppose les deux flics, mais lorsque Jack est muté dans l'équipe de Ramon après avoir dépassé les bornes, tous deux découvrent qu'ils se ressemblent bien plus qu'ils ne le croient. C'est le début d'une collaboration explosive... Et ultra efficace !

Quels acteurs sont au casting de Almost Cops ?

Jandino Asporaat : Ramon

Ramon Werner Kolf : Jack

Jack Florence Vos Weeda : Dilan

Dilan Ferdi Stofmeel : Bruno

Bruno Ergun Simsek : Shakir

Shakir Juliette van Ardenne : Brenda

Brenda Stephanie van Eer : Charly

Charly Rian Gerritsen : Janet

Janet Romana Vrede : Daphne de Koning

Daphne de Koning Teun Kuilboer : Guido

Guido Victoria Koblenko : Lizzy

Lizzy Daniël Kolf : Juan

Juan Yannick Jozefzoon : Kevin

Où visionner Almost Cops en streaming ?

Le film néerlandais Almost Cops est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 juillet 2025. Le service diffuse également des contenus néerlandais comme Le mauvais camps ou iHostage, d'autres séries d'action néerlandaise et des buddy movies comme Loin du périph', vous pouvez vous abonner à Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent sans pub.