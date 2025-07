The Institute : l'adaptation du roman de Stephen King enfin disponible sur HBO Max

L'auteur américain offre de nouveau à Hollywood l'opportunité de piocher dans son oeuvre prolifique avec The Institute, une série disponible sur HBO Max. Les infos sur ce programme.

Quand le cauchemar s'institutionnalise… ça donne d'abord un roman de Stephen King sorti en 2019, ensuite adapté par la chaîne américaine MGM. The Institute, montrant des enfants doués de pouvoirs psychiques enfermés dans un centre sinistre, est arrivé sur la plateforme de streaming HBO Max le 13 juillet 2025.

Huit épisodes sont disponibles, écrits par Benjamin Cavell (Justified, The Stand) et dirigés par Jack Bender (Lost, Mr. Mercedes), avec la bénédiction de Stephen King lui-même puisqu'il joue ici le rôle de producteur exécutif. Au casting de cette série qui a mis six ans à se monter, on compte Ben Barnes (Le Monde de Narnia, Westworld, The Punisher), Mary-Louise Parker (Weeds, Mr. Mercedes) ou encore Jason Diaz (Charmed, Hudson et Rex, Les 100).

Quelle est l'intrigue de la série The Institute ?

Après l'assassinat de ses parents, Luke Ellis, adolescent surdoué de 12 ans, se réveille dans une chambre identique à la sienne, mais sans fenêtre. Il vient d'être transféré dans l'Institut, un centre top secret isolé en pleine forêt, où d'autres enfants doués de télékinésie ou télépathie sont détenus. Dirigée d'une main de fer par Mme Sigsby, l'Institut soumet ces enfants à des expériences brutales sous prétexte de sécurité nationale.

Quels acteurs au casting de la série The Institute ?

Ben Barnes : Tim Jamieson

Mary-Louise Parker : Mme Sigsby

Joe Freeman : Luke Ellis

Fionn Laird : Nicky Wilholm

Simone Miller : Kalisha

Jason Diaz : Tony

Hannah Galway : Wendy

Julian Richings : Stackhouse

Robert Joy : Hendricks

Viggo Hanvelt : Avery

Arlen So : George

Birva Pandya : Iris

Dan Beirne : Drew

Martin Roach : Chef Ashworth

Jane Luk : Maureen

Brendan Beiser : Norbert Hollister

Où voir la série The Institute en streaming ?

La série The Institute est diffusée en exclusivité sur HBO Max le 13 juillet 2025. Pour avoir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.