Justice on Trial : la justice américaine mise au banc des accusés sur Prime Video

"Justice on Trial" est une série judiciaire américaine avec Judy Sheindlin recréant des procès qui ont fait date aux États-Unis. Disponible dès le 21 juillet 2025 sur Prime Video.

Bonne nouvelle pour les fans de true crimes : Prime Video sort Justice on Trial, une nouvelle série originale qui met à l'épreuve le système judiciaire américain en explorant huit affaires criminelles notoires. Dans ce drame judiciaire, la juge Judy Sheindlin (procureure réputée devenue célèbre outre-Atlantique grâce à l'émission Judge Judy) et son équipe d'experts juridiques reconstituent de célèbres procès aux verdicts controversés.

Les tribunaux ont-ils eu raison ? C'est la question qui intéresse le plus Judy Sheindlin : "les juges ne font pas la loi. Ils interprètent la loi. Les juges sont des personnes. Parfois, ils se trompent. Que se passe-t-il alors ? Quand est-ce que le tir sera rectifié et combien de temps cela prendra ? J'ai mis la justice à l'épreuve", a-t-elle déclaré à Prime. "Je ne pourrais pas être plus fière de cette série. Tous ceux qui la regarderont en sortiront un peu plus intelligents. Mission accomplie."

Quelle est l'intrigue de Justice on Trial ?

Dans la série Justice on Trial, la juge Judy Sheindlin et son équipe d'experts réexaminent les preuves de huit affaires judiciaires passées en recréant les crimes, les évènements clés et les procès. Dans les cas dont il est question, les verdicts de la justice n'ont pas toujours été considérés comme "justes" et ont eu un impact sur la vie quotidienne de 340 millions d'Américains. La saison 1 s'étend du procès du singe (Scopes Monkey Trial) en 1925 à une affaire dans laquelle le tueur condamné se trouve actuellement dans le couloir de la mort.

Quel est le casting de Justice on Trial ?

Judy Sheindlin

Tanya Acker

Patricia DiMango

Adam Levy

Daniel Mentzer

Larry Bakman

Où voir Justice on Trial en streaming ?

Les huit épisodes de la série Justice on Trial sont disponibles en streaming sur Prime Video le 21 juillet 2025. Pour la visionner, ainsi que d'autres séries documentaires traitant de true crimes de la plateforme, comme Le mystère de Shelter Bay ou Crimes du siècle, il suffit de de s'abonner. Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.