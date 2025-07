Happy Gilmore 2 : la comédie culte est de retour sur Netflix

"Happy Gilmore" est une comédie américaine avec Adam Sandler, il s'agit de la suite du film sorti en 1996. Disponible dès le 25 juillet 2025 en exclusivité sur Netflix.

Près de 30 ans après le film devenu culte pour les amateurs de comédies sportives, Happy Gilmore revient pour une suite très attendue. Dans Happy Gilmore 2, Adam Sandler reprend l'un de ses rôles phares, celui d'un joueur de hockey au talent surprenant pour le golf. Avec le retour de Tim Herlihy, co-scénariste du premier film, et l'arrivée de Kyle Newacheck pour réaliser la suite, Happy Gilmore 2 s'annonce aussi déjanté que le premier film, tout en promettant un certain renouveau.

Concernant le casting, les fans de la première heure seront heureux de retrouver aux côtés du joueur de golf déchaîné ses co-vedettes de l'époque, Julie Bowen, Ben Stiller et Christopher McDonald. Mais malgré les nombreuses références au premier volet, Happy Gilmore 2 réserve aussi de belles surprises : Sadie et Sunny Sandler (les filles de l'acteur), Bad Bunny, Travis Kelce (star du football américain), Margaret Qualley, Eminem et toute une pléiade d'improbables nouvelles recrues viendront étoffer la distribution. De plus, des golfeurs professionnels tels que Scottie Scheffler et Rory McIlroy feront également une apparition.

Quelle est l'intrigue du film Happy Gilmore 2 ?

Tandis que dans le premier volet, le personnage de Happy s'était retrouvé à jouer au golf pour récupérer la maison de sa grand-mère, dans cette nouvelle aventure, il revient sur le green pour réunir des fonds afin de financer les études de danse de sa fille. Mais après tant d'années loin des terrains de golf, Happy Gilmore doute de sa capacité à affronter les meilleurs joueurs pros. Retrouvant finalement confiance, ce golfeur vraiment pas comme les autres sème à nouveau le chaos sur le parcours.

Quels acteurs au casting de Happy Gilmore 2 ?

Adam Sandler : Happy Gilmore

Julie Bowen : Virginia Venit

Allen Covert : Otto

Dennis Dugan : Doug Thompson

Christopher McDonald : Shooter McGavin

Kevin Nealon : Gary Potter

Ben Stiller : Hal L.

Sunny Sandler : Vienna Gilmore

Kim Whitley : Bessie

Nick Swardson : caddie

Bad Bunny : Oscar, le caddie de Happy Gilmore

Margaret Qualley

Benny Safdie

Maxwell Jacob Friedman

Scott Mescudi

Où voir Happy Gilmore 2 en streaming ?

Happy Gilmore 2 est disponible sur Netflix. Pour une bonne dose d'humour déjanté, de nostalgie et de surprises, rendez-vous dès le 25 juillet 2025 sur la plateforme de streaming. Pour s'abonner à Netflix, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).