Star Trek Strange New Worlds : une troisième saison sort sur Paramount +

La série "Star Trek : Strange New Worlds" est le spin-off de la série "Star Trek Discovery". Diffusée sur Paramount +, la troisième saison est disponible en streaming le 17 juillet 2025.

Star Trek : Strange New Worlds est une série de science-fiction et le dernier contenu de la franchise Star Trek. Créé par le spécialiste des films de super-héros et de science-fiction, Akiva Goldsman (Batman Forever, I, Robot; I Am Legend), Star Trek : Strange New Worlds est la onzième série de la franchise. Elle se présente comme un nouveau spin-off de Star Trek : Discovery (2017-2024), également diffusée sur CBS et Paramount +.

L'intrigue se déroule 10 ans avant celle de la série originale et originelle, diffusée entre 1966 et 1969. Les deux saisons de la série Star Trek : Strange New Worlds sont diffusés depuis 2022 et 2023 en streaming sur Paramount +. La troisième saison est, elle, disponible le 17 juillet 2025.

Quelle est l'intrigue de Star Trek : Strange New Worlds ?

En 2259, soit six ans avant l'avènement du capitaine Kirk aux commandes de l'USS Enterprise, le capitaine Pike pilote encore le vaisseau. À son bord, vit un équipage soudé toujours prêt à vivre de nouvelles aventures. Et quand on parle d'aventure, l'équipe de l'USS ne connaît pas le repos : entre les planètes hostiles, les complots galactiques et les romances cosmiques, chaque jour est explosif !

Quel casting pour Star Trek : Strange New Worlds ?

Anson Mount : capitaine Christopher Pike

Rebecca Romijn : Una Chin-Riley

Ethan Peck : Spock

Babs Olusanmokun : Dr Joseph M'Benga

Christina Chong : La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding : Nyota Uhura

Ou visionner Star Trek : Strange New Worlds en streaming ?

Les trois saisons de la série Star Trek : Strange New Worlds sont disponible en streaming sur la plateforme Paramount+, qui diffuse notamment les contenus de la chaîne américaine CBS. Alors que la troisième saison de la série est disponible depuis le 17 juillet 2025, vous pouvez découvrir la série, mais aussi Star Trek Discovery, en vous abonnant à la plateforme Paramount+ pour 7,99 euros par mois.