Une superstar : de quoi parle la série espagnole pop et trash de Netflix ?

Dans le chaos des années 2000, la vie de l'icône pop Tamara et sa métamorphose, racontée dans la série "Une superstar" sur Netflix.

Hommage explosif à l'effervescence de l'Espagne des années 2000, Une superstar est une satire kitsch et exubérante à la croisée de la comédie, de drame et du fantastique, disponible le 18 juillet 2025 sur Netflix. Créée, co-écrite et co-réalisée par Nacho Vigalondo (Timecrimes), avec la participation de Claudia Costafreda, la fiction espagnole produite par Javier Calvo et Javier Ambrossi, invente un monde avec de nombreux personnages excentriques et marginaux.

Pour les incarner, les producteurs ont recruté la Suédoise Ingrid Garcia-Jonsson (La belle jeunesse, Explota Explota, Sweet Home) dans le rôle-titre de Tamara. À ses côtés, l'Espagnole Natalia de Molina, lauréate de deux Goya, l'équivalent espagnol des César, pour Vivir es facile con Los dojos cerrados (2013) et Techo y comida (2016).

Quelle est l'intrigue de la série Une superstar ?

L'ascension de la chanteuse espagnole Tamara, connue plus tard sous le nom de Yurena, passée de figure moquée médiatiquement à icône pop grâce à son tube " No cambié " et l'album Superstar.

Quels acteurs au casting de la série Une superstar ?

Ingrid Garcia-Jonsson : Tamara Yurena

Natalia de Molina : Loly Alvarez

Secun de la Rosa : Leonardo Dantès

Pepon Nieto : Tony Genil

Carlos Areces : Paco Porras

Julian Villagran : Arlekin

Rocio Ibanez : Margarita Seisdedos

Où voir la série Une superstar en streaming ?

Pour regarder la série Une superstar, dont la saison 1 est disponible depuis le 18 juillet 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).