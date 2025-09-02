Mercredi saison 2 : à quelle heure sort la fin sur Netflix ?

La série "Mercredi" revient le 3 septembre avec les derniers épisodes de la saison 2. Mais à partir de quelle heure sera-t-il possible de les binge-watcher ?

Enfin, les fans de Mercredi vont savoir comment se terminer la saison 2. L'une des séries les plus populaires de Netflix dévoile cette semaine la seconde partie de sa saison 2. Un mois après les premiers épisodes, il sera possible de découvrir la fin sur la plateforme de streaming ce 3 septembre 2025. Parfait pour éviter le coup de blues de la rentrée.

Cette seconde saison voit le retour de la fille aînée de la famille Addams de retour à l'Académie Nevermore pour une nouvelle année scolaire. Mais les mystères surnaturels ne sont jamais bien loin, et Mercredi se retrouve à devoir mener une nouvelle enquête. Plusieurs acteurs bien connus ont rejoint le casting pour cette saison 2, comme Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton ou encore Lady Gaga dans ces derniers épisodes.

Le retour de Mercredi était l'un des événements streaming d'août et septembre à ne pas rater. Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez que la première saison est la série anglophone originale la plus vue de tous les temps sur Netflix. Elle cumule en effet 252,1 millions de vues. Seule la première saison de Squid Game la dépasse avec 265,5 millions de vues, selon les chiffres rapportés par Netflix.

Production à haut budget, création d'un cinéaste reconnue (Tim Burton a réalisé quelques épisodes), casting de haut vol (Jenna Ortega dans le rôle-titre, mais également Catherine Zeta-Jones, ou encore Christina Ricci dans la première saison), enquêtes surnaturelles et amourettes adolescentes dans un univers déjanté bien marqué, pas étonnant que la série ait eu du succès pour son lancement !

Fans de Mercredi, l'attente ne sera plus très longue : comme toutes les autres productions originales de Netflix, c'est à partir de 9h01 que sont mis en ligne les derniers épisodes de la saison 2 ce mercredi 3 septembre. Et pas de panique, puisqu'une saison 3 a déjà été commandée, mais sa date de sortie est encore inconnue.