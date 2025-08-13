Young Millionnaires : de quoi parle la série française de Netflix ?

"Young Millionnaires" est la nouvelle série réalisée par Igor Gotesman, Carine Prevot et Mahault Mollaret pour Netflix.

Après Fiasco, Igor Gotesman signe une nouvelle création pour Netflix. Dans Young Millionnaires, il raconte l'histoire d'une bande de jeunes, amis d'enfances, qui décrochent le gros lot à la loterie. Mais les galères s'enchaînent, surtout qu'ils ne peuvent pas encaisser le ticket gagnant du haut de leurs 17 ans.

Au casting de cette série comique, Young Millionnaires réunit les nouveaux visages du cinéma français, à savoir Abraham Wapler (La venue de l'avenir), Malou Khebizi (Diamant brut), Calixte Broisin-Doutaz (Mauvaises graines), ou Florian Lesieur (L'école de la vie, Plus belle la vie). La série est à voir depuis le 13 août 2025 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Young Millionnaires ?

Vendredi 13 dans le 13. Samia, Léo, David et Jess, amis d'enfance, décrochent le jackpot à la loterie. Mais à 17 ans, il est impossible d'encaisser le ticket… C'est le premier problème d'une longue série... car toucher le gros lot à cet âge, c'est aussi ouvrir la porte à une avalanche de galères. Parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et 17 millions !

Quels acteurs sont au casting de Young Millionnaires ?

Abraham Wapler

Malou Khebizi

Calixte Broisin-Doutaz

Sara Gançarski

Jeanne Boudier

Florian Lesieur

Allan Marcelli

Où voir Young Millionnaires en streaming ?

Young Millionnaires est une série mise en ligne par Netflix le 13 août 2025. Pour découvrir la nouvelle création d'Igor Gotesman, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming qui propose également Family Business ou Fiasco. Les tarifs de Netflix varient suivant l'abonnement souscrit, de 7,99 euros par mois pour l'offre avec publicités, 14,99 euros par mois pour l'abonnement standard sans pub, jusqu'à 21,99 euros par mois pour l'abonnement premium.