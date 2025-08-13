Night always come : un thriller qui va tenir en haleine les abonnés Netflix

Vanessa Kirby est la tête d'affiche de ce thriller nocturne à voir sur la plateforme de streaming Netflix.

Night Always Come est un thriller à découvrir sur Netflix le 15 août 2025. Vanessa Kirby, nouvelle interprète de Sue Storm dans Les 4 Fantastiques, y incarne une femme prête à tout pour obtenir une maison pour sa famille. On y suit plus particulièrement son odyssée nocturne au cours de laquelle elle devra affronter les secrets de son passé.

Au casting, on retrouve également d'autres noms connus d'Hollywood, comme Jennifer Jason Leigh, vue dans Les Huit Salopards et la série Atypical, ou Eli Rot (Inglorious Basterds) et Randall Park (Always be my maybe, La résidence).

Quelle est l'intrigue de Night always come ?

Lynette risque tout pour obtenir la maison qui assurera un avenir à sa famille. Au cours d'une odyssée périlleuse qui durera toute une nuit, elle devra affronter son sombre passé pour enfin casser ses chaînes.

Quels acteurs sont au casting de Night always come ?

Vanessa Kirby : Lynette

Jennifer Jason Leigh : Doreen

Zack Gottsagen : Kenny

Stephen James

Julia Fox

Eli Roth

Randall Park

Michael Kelly

Erin Way

Où voir Night always come en streaming ?

Night always come est un film à voir exclusivement sur Netflix. La plateforme de streaming le propose à disposition de ses abonnés le 15 août 2025. Pour le voir, il faut donc avoir souscrit au géant au N rouge, qui propose plusieurs offres : la moins chère avec publicités pour 7,99 euros par mois, la Standard (sans pub) à 14,99 euros par mois, et la premium à 21,99 euros par mois.