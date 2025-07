Marked : un thriller sud-africain sous haute tension à voir sur Netflix

"Marked" est une série dramatique en six épisodes qui suit une héroïne piégée dans une spirale de survie. Disponible dès le 31 juillet 2025 en exclusivité sur Netflix.

Que se passe-t-il lorsque la survie ne laisse aucune place à la pitié ? C'est toute l'histoire de l'héroïne de Marked, nouvelle série sud-africaine produite par Netflix. Dans ce thriller chargé en émotions, une convoyeuse de fonds dont la fille tombe gravement malade est forcée de faire un choix ultime : enfreindre la loi ou briser sa famille.

Le casting de Marked, série créée par Steven Pillemer, Sydney Dire et Akin Omotoso, rassemble de talentueux acteurs tels que Lerato Mvelase, S'dumo Mtshali, Sphamandla Dhludhlu, Bonko Khoza et Desmond Dube, qui livrent des performances complexes et intenses, renforçant la tension et les enjeux émotionnels de l'histoire.

Quelle est l'intrigue de Marked ?

Dans Marked, Babalwa, une agent de sécurité spécialisée dans les transferts de fonds à Johannesburg voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend que sa fille est gravement malade et qu'aucune aide financière ne lui sera versée pour payer un traitement. Désespérée et sans économies, elle se retrouve piégée et ne voit aucune autre issue que la trahison. Babalwa devient alors une complice infiltrée devant faciliter le braquage d'un fourgon. Mais lorsque la situation vire au chaos, elle n'a plus d'autre choix : elle va devoir être encore plus impitoyable que ses nouveaux ennemis.

Quels acteurs au casting de Marked ?

Desmond Dube : Zachariah Kunene

Jerry Mofokeng : Baba Gunman

Lerato Mvelase : Babalwa Godongwana

Mduduzi Mabaso : Katlego Kat Modise

S'dumo Mtshali : Tebza Nyembezi

Bonko Khoza : Lungile Godongwana

Natasha Thahane : Nelisa Kunene

Clementine Mosimane : Thobeka Radebe

Pheello Kotelo : James Radebe

John Ncamane : Quinton

Où voir Marked en streaming ?

Les six épisodes de Marked sont mis en ligne sur Netflix. Pour découvrir ce thriller brut et intense, rendez-vous à partir du 31 juillet 2025 sur la plateforme de streaming. Pour s'abonner à Netflix, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).