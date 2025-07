Une vie honnête : un exaltant thriller suédois à voir sur Netflix

"Une vie honnête" est un thriller suédois qui parle d'une vie au-delà des frontières de la loi. Disponible dès le 31 juillet 2025 sur Netflix.

Une vie honnête est un thriller sur le passage à l'âge adulte basé sur le roman An Honest Life de l'écrivain suédois Joakim Zander. Le film suit Simon, un jeune étudiant en droit qui tombe amoureux d'une anarchiste et se retrouve pris dans un réseau criminel. Récit palpitant sur l'attrait enivrant de la rébellion et d'une vie libérée des conventions, Une vie honnête aborde des sujets tels que la tromperie et la hiérarchie sociale, incitant les téléspectateurs à se demander s'ils sont eux-mêmes complices d'une société définie par l'inégalité et que signifie réellement vivre une vie honnête.

Mikaël Marcimain, le réalisateur, a déclaré à Netflix à propos du film : "Après un certain nombre de projets d'époque, je voulais faire un film contemporain qui soit excitant, d'une sensualité brute et chargé de critique sociale. […] Il s'agit d'une histoire d'amour anarchique captivante, avec des personnages complexes, qui devrait permettre une approche à la fois classique et punk rock de la réalisation du film". Côté casting, Simon Lööf (Threesome), Nora Rios (Kalifat) et Peter Andersson (Millénium, Le Coupable idéal) interprètent les rôles principaux.

Quelle est l'intrigue du film Une vie honnête ?

Dans Une vie honnête, en commençant des études de droit à l'université de Lund, Simon rêve de se forger un nouvel avenir. Mais son enthousiasme est de courte durée. Constatant que les règles du jeu ne seront jamais les mêmes pour tout le monde, il déchante. Sa vie prend un tournant décisif au cours d'une violente manifestation, lorsqu'il rencontre Max, une jeune anarchiste dont il tombe amoureux. C'est alors qu'il se laisse entraîner dans son monde de rébellion et d'excès. Se retrouvant pris dans le dangereux engrenage d'un réseau criminel, il réalise qu'il est arrivé à un point de non-retour.

Quels acteurs au casting d'Une vie honnête ?

Simon Lööf

Nora Rios

Peter Andersson

Willy Ramnek Petri

Arvid von Heland

Nathalie Merchant

Christoffer Rigeblad

Fabian Hedlund

Lucas Grimstedt

Alice Andersson

Où voir Une vie honnête en streaming ?

Le thriller suédois Une vie honnête est disponible le 31 juillet 2025 sur Netflix. Pour découvrir les autres productions suédoises de la plateforme comme Meurtres à Åre, Le jeune Wallander ou Le dôme de verre, il suffit de s'abonner à Netflix. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).