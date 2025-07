Chief of War : Jason Momoa dans une fresque historique épique inspirée de faits réels

"Chief of War" est une série américaine avec Jason Momoa qui revient sur l'histoire de la colonisation d'Hawaï du point de vue des autochtones.

Après See, Jason Momoa fait son grand retour sur Apple TV+ avec Chief of War, une série inspirée de faits historiques qui se déroule à Hawaï à la fin des années 1700. Dans ce drame historique, Momoa incarne le féroce chef de guerre Ka'iana, qui a tenté d'unifier l'archipel avant sa colonisation. L'acteur a co-écrit, produit et même réalisé le dernier épisode de cette épopée interprétée par une distribution majoritairement polynésienne.

Comme il l'a expliqué à Men's Health, il s'agit d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur : "Je n'ai jamais pensé que ce serait aussi important. C'est la chose la plus difficile, la plus stimulante, la plus exigeante que j'aie jamais faite. C'est le dernier grand rêve qu'il me reste. Tout le reste s'apparente plus à un boulot alimentaire, mais cette série, c'est mon hommage à mon peuple. Nous avons tellement de belles histoires à Hawaï que personne ne connaît. Tout ce qui m'importe, c'est de faire ce qu'il faut pour mon peuple."

Quelle est l'intrigue de Chief of War ?

A la fin du XVIIIe siècle, le guerrier Ka'iana tente par tous les moyens d'unifier son peuple, déchiré par la guerre. Il est urgent de rassembler les principaux royaumes de l'archipel d'Hawaï. Car face à la menace coloniale, si les peuples sont divisés, ils risquent de tout perdre.

Quels acteurs au casting de Chief of War ?

Jason Momoa : Ka'iana

Temuera Morrison : chef Kahekili

Luciane Buchanan : Kaahumanu

Te Ao o Hinepehinga : Kupuohi

Kaina Makua : Kamehameha Ier

Moses Goods : Moku

Siua Ikale'o : Nahi

Brandon Finn : prince Kūpule

James Udom : Tony

Mainei Kinimaka : Heke

Te Kohe Tuhaka : Namake

Siaosi Fonua : Maui

Cliff Curtis : Keōua

Benjamin Hoetjes : John Young

Erroll Shand : capitaine John Meares

Où voir Chief of War en streaming ?

Rendez-vous le 1er août 2025 sur Apple TV+ pour regarder les deux premiers épisodes de Chief of War, ensuite, un nouvel épisode est dévoilé chaque vendredi jusqu'au 19 septembre 2025. Pour découvrir cette série épique, mais également visionner d'autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.