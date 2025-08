Platonic : la série avec la star de "The Studio" est de retour pour une saison 2

"Platonic" est une série humoristique américaine avec Seth Rogen et Rose Byrne. Après une première saison sortie en 2023, la saison 2 est disponible le 6 août 2025 sur Apple TV+.

Plus de deux ans après la sortie de la saison 1, Platonic est de retour sur Apple TV+. Les abonnés auront donc le plaisir de retrouver le duo d'amis inséparables incarné par Seth Rogen et Rose Byrne face à de nouvelles galères hilarantes.

Les deux stars sont décidemment des visages incontournables de la plateforme de streaming. Seth Rogen a en effet conquis le public avec The Studio, qui a récolté 23 nominations aux Emmy Awards et dont une saison 2 a déjà été commandée. De son côté, Rose Byrne tient le rôle principal dans la comédie Physical, un autre beau succès de la plateforme. La saison 2 de Platonic démarre sa diffusion le 6 août sur Apple TV+ avec deux épisodes, suivis d'un nouvel épisode par semaine jusqu'au 1er octobre.

Quelle est l'intrigue de Platonic ?

Mêlant humour et questions existentielles, Platonic suit l'histoire d'amitié entre Will et Sylvia, deux quadragénaires qui se retrouvent après s'être perdus de vue. Cette amitié devient vite dévorante et déstabilise leurs vies. Dans la saison 2, Will a une nouvelle fiancée. Fatiguée de leur propre immaturité, Sylvia propose à son ami de mener une vie d'adulte normale, en organisant par exemple des soirées de couples. Ce qui va bien sûr déboucher sur de nouvelles situations comiques et rocambolesques.

Quels acteurs au casting de Platonic ?

Seth Rogen : Will

Rose Byrne : Sylvia

Luke Macfarlane : Charlie Greeves

Carla Gallo : Katie

Tre Hale : Andy

Andrew Lopez : Reggie

Où voir Platonic en streaming ?

La première saison de Platonic est disponible en streaming sur Apple TV+ depuis le 24 mai 2023. Quant aux dix épisodes de la saison 2, ils sont diffusé dès le 6 août 2025, date à laquelle les deux premiers sont dévoilés, suivis d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 1er octobre. Pour y accéder, il suffit de s'abonner à Apple TV+. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois.