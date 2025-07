Washington Black : l'adaptation d'un roman puissant sur l'esclavage sur Disney+

Fresque historique autant qu'aventure initiatique, "Washington Black" débarque sur Disney+.

Adaptée du roman éponyme d'Esi Edugyan, Washington Black retrace le parcours bouleversant d'un jeune esclave en quête de liberté au XIXe siècle. Disponible sur Disney++ le 23 juillet 2025, la série est construite comme une odyssée qui mène le héros de la Barbade aux confins du monde, mêlant drame historique, science et récit d'émancipation. Composée de 9 épisodes, la série est produite par 20th Télévision Production et compte l'auteur de l'ouvrage comme co-producteur.

Pour incarner les personnages de cette épopée sensible, la production n'a pas lésiné sur les stars : Sterling K. Brown (This is Us) interprète un ancien esclave devenu un leader abolitionniste, Tom Ellis, la star de Lucifer, joue un inventeur excentrique qui aide le héros à fuir. Lola Evans (The 100) complète le casting, avec Edward Bluemel (Killing Eve) et Rupert Graves (Sherlock).

Quelle est l'intrigue de la série Washington Black ?

Au XIXe siècle, George Washington " Wash " Black, garçon de 11 ans né dans une plantation de canne à sucre à la Barbade, connaît un destin inattendu grâce à son génie scientifique. Lorsqu'un terrible incident le pousse à s'enfuir, il entame un périple planétaire qui le contraint à revoir sa définition de la famille, de la liberté et de l'amour.

Quels acteurs au casting de la série Washington Black ?

Sterling K. Brown : Medwin Harris

Ernest Kingsley Jr. : George Washington " Wash " Black

Lola Evans : Tanna Goff

Edward Bluemel : William " Billy " McGee

Sharon Duncan-Brewster : Miss Angie

Tom Ellis : Christopher " Titch " Wilde

Rupert Graves : Mr. Goff

Eddie Karanja : Wash jeune

Où voir la série Washington Black en streaming ?

La première saison de la série Washington Black est diffusée en exclusivité sur Disney le 23 juillet 2025. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.