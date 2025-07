Glass Heart : intrigue, casting… tout sur le drama musical japonais sur Netflix

Trahie par son groupe, une jeune batteuse trouve une nouvelle voix au sein d'une formation en devenir dans "Glass Heart", série musicale japonaise sur Netflix.

Les succès des productions nippones sur Netflix encouragent la plateforme à investir davantage ! Le 31 juillet 2025 sort en streaming Glass Heart, une série musicale japonaise adaptée du roman de Mio Wakagi. Un projet qui réunit un duo de réalisateurs confirmés, Kensaku Kakimoto et Kohtaro Goto, et qui a bénéficié d'une production hors normes : plus d'un an de préparation a été nécessaire pour que les jeunes acteurs interprètent leurs personnages en jouant réellement leurs instruments, avec des concerts filmés en live et des milliers de figurants, ainsi qu'une bande originale composée spécialement pour la série.

Au casting, des visages connus du grand et du petit écran japonais : Takeru Satoh, déjà vu sur Netfilx dans First Love : Hatsukoi, la jeune actrice Yu Miyazaki, qui a joué dans plusieurs dramas japonais dont A Girl on the Shore, Kaita Machida, connu pour son rôle dans Alice in Borderland ou encore Jun Shison, qui a joué dans la version live-action de Yu Yu Hakusho.

Quelle est l'intrigue de la série Glass Heart ?

Akane Saijo, étudiante et joueuse de batterie, se retrouve soudainement exclue de son groupe de musique. Tout change lorsque Naomi Fujitani, brillant musicien, repère son talent et l'invite à rejoindre sa nouvelle formation.

Quels acteurs au casting de la série Glass Heart ?

Takeru Satoh : Naoki Fujitani

Yu Miyazaki : Akane Saijo

Keita Machida : Sho Takaoka

Jun Shison : Kazushi Sakamoto

Masaki Suda : Shinzaki Toya

Où voir la série Glass Heart en streaming ?

La série Glass Heart est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 31 juillet 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).