Outlander Blood of my Blood : de quoi parle le prequel de la série culte et où le voir ?

Avant Claire et Jamie, il y avait Ellen et Brian, et Julia et Henry. "Outlander: Blood of My Blood", prequel de la série culte à voir sur Max, remonte aux origines des Fraser et des Beauchamp.

Prequel de la série Outlander, la série Outlander : Blood of my Blood nous fait remonter dans le temps, bien avant les aventures de Claire et Jamie Fraser. Cette nouvelle production explore les origines de leur histoire à travers le récit de vie de leurs parents respectifs, offrant un regard inédit sur les racines de la saga.

De nouveaux personnages et intrigues viennent enrichir l'univers originel. Créée par Matthew B. Roberts, la série est disponible le 9 août 2025 sur la plateforme de streaming Max. Pour fouler les terres écossaises, la production s'est tourné vers Hermione Corfield (Star Wars : The Last Jedi, The Misfits), Jeremy Irvine (Mamma Mia ! Here We Go, Fallen) ou encore Harriet Slater (Belgravia : The Next Chapter, Pennyworth).

Quelle est l'intrigue de la série Outlander : Blood of my Blood ?

La série raconte l'histoire d'amour des parents de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie et Brian Fraser dans les Highlands de l'Écosse du XVIIIe siècle, et celle de Claire, Julia Morison et Henry Beauchamp, durant la Première Guerre mondiale. Tous explorent les sacrifices faits par amour dans un contexte de mariages politiques et de conventions sociales rigides.

Quels acteurs au casting de la série Outlander : Blood of my Blood ?

Hermione Corfield : Julia Morison

Jeremy Irvine : Henry Beauchamp

Harriet Slater : Ellen MacKenzie

Jamie Roy : Brian Fraser

Tony Curran : Lord Lovat

Rory Alexander : Murtagh Fitzgibbons Fraser jeune

Seamus McLean Ross : Colum MacKenzie

Sam Retford : Dougal MacKenzie

Conor MacNeill : Ned Gowan jeune

Brian McCardie : Isaac Grant

Jhon Lumsden : Malcolm

Sara Vickers : Davina Porter

Peter Mullan : Red Jacob MacKenzie

Sally Messham : Mrs. Fitz

Terence Rae : Arch Bug

Sadhbh Malin : Jocasta Cameron

Où voir la série Outlander : Blood of my Blood en streaming ?

Pour regarder la série Outlander : Blood of my Blood, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.