Butterfly : un thriller d'espionnage de Prime Video avec une star de Lost

Un ancien agent de la CIA devenu père en cavale, une fille tueuse à ses trousses et une vérité qui bouleverse tout, la série d'espionnage Butterfly est à voir sur Prime Video.

Espionnage, action et comédie… en plein coeur de l'été, Prime Video sort sa nouvelle série très musclée. Butterfly est disponible depuis le 13 août 2025 sur la plateforme de streaming. Adaptée d'un roman graphique d'Arash Amel, les épisodes ont été développés par un habitué des grosses productions, Ken Woodruff (La Brea, Gotham, Mentalist) et l'autrice Steppe Cha.

Produit par Daniel Dae Kim via sa société, la série a été tournée aux Etats-Unis et en Corée du Sud, le producteur ayant souhaité réunir ses deux cultures. Pour le rôle principal donc, c'est donc Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-O) qui enfile le costume du premier rôle, tandis que la jeune agent prend les traits de Reina Hardesty, vue précédemment dans Jeu intérieur et Flash. Ils sont entourés de Piper Perabo (Yellowstone, Billions), Louis Landau (Rivals) ou encore Park Hae-soo (Squid Game).

Quelle est l'intrigue de la série Butterfly ?

Installé en Corée du Sud, David Jung, un ex-agent des services secrets américains, voit sa vie bouleversée lorsque les conséquences d'une décision impossible de son passé reviennent le hanter. Il se retrouve alors poursuivi par Rebecca, une jeune agent chargée de l'éliminer pour le compte d'une mystérieuse et sinistre organisation.

Qui est au casting de la série Butterfly ?

Daniel Dae Kim : David Jung

Reina Hardesty : Rebecca

Piper Perabo : Juno

Park Hae-soo

Tae-hee Kim

Nayoon Kim

Louis Landau : Oliver Barnes

Kim Ji-hoon

Charles Parnell

Sean Richard Dulake : Hollis

Dong-il Sung : Dootae Kim

Lee Il-hwa : Eve

Où voir la série Butterfly en streaming ?

La série Butterfly est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 13 août 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.