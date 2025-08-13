Couic ! : le film d'animation irrévérencieux de Netflix par le réalisateur d'"Hôtel Transylvanie"

Un road-movie canin foutraque et tendre avec "Couic !", sur Netflix. Les infos sur le programme.

Encore un film d'animation déconseillé aux enfants mais fortement recommandé aux adultes ! Le réalisateur visionnaire Genndy Tartakovsky, derrière les quatre films Hôtel Transylvanie, signe Couic !, une comédie d'animation dans lequel un gentil chien ordinaire apprend qu'il va être castré.

Produit par Netflix et Sony Pictures Aniation, le film mélange une animation 2D rétro lorgnant vers les cartoons des années 1990. Il sera disponible à partir du 13 août 2025 sur la plateforme de streaming au N rouge. De nombreuses stars prêtent leurs voix aux animaux du long-métrage. Dans le premier rôle, Adam DeVine (Pitch Perfect) interprète le chien bloodhound. Il est entouré d'Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen, Bobby Moynihan, Beck Bennett ou encore River Gallo

Quelle est l'intrigue du film d'animation Couic ! ?

Bull est un chien de race bloodhound tout à fait normal. Un jour, ce gentil chien découvre qu'il va être castré le lendemain matin. Au-delà la gravité de cet événement bouleversant, Bull réalise qu'il a besoin d'une toute dernière virée avec sa meute de meilleurs amis.

Quels actrices et acteurs font les voix originales du film Couic ! ?

Adam DeVine : Bull

Idris Elba : Rocco

Kathryn Hahn : Honey

Fred Armisen : Fetch

Bobby Moynihan : Lucky

Beck Bennett : Sterling

River Gallo : Frankie

Michelle Buteau : Molasses

Aaron LaPlante : Luther

Grey DeLisle : Nana

Daran Norris et Sean Shiplock : Napoleon et OI'Spice

Où voir le film Couic ! en streaming ?

Le film Couic ! est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 13 août 2025. La plateforme de streaming est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Trois possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur l'offre la moins chère mais avec publicités, à 7,99 euros par mois. Deux autres abonnements sans pub existent, aux tarifs de 14,99 euros et 21,99 euros par mois.