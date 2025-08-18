Dans la boue : de quoi parle le spin-off féminin de "El Marginal" sur Netflix ?

"Dans la boue" est une série argentine qui reprend l'univers de "El Marginal" en se centrant sur la vie carcérale féminine. Disponible depuis le 14 août 2025 sur Netflix.

Dans la boue (En el barro), série dérivée de El Marginal (2016-2022), arrive enfin sur Netflix. Bien que ce projet (également créé par Sebastián Ortega) replonge les abonnés dans l'univers impitoyable de la vie carcérale, cette fois-ci, le récit est centré sur le quotidien des détenues d'une prison pour femmes, offrant ainsi un contrechamp inédit à la série initiale.

Reprenant certains sujets comme la corruption ou les luttes de pouvoir souterraines depuis un point de vue différent, Dans la boue offre un subtil mélange entre continuité et nouveauté. Aux côtés d'Ana Garibaldi, qui reprend le rôle de Gladys, la femme de Borges, les abonnés retrouveront des figures familières comme Valentina Zenere (Élite) mais aussi des visages inattendus, comme María Becerra, pop star argentine.

Quelle est l'intrigue de la série Dans la boue ?

Tout commence par un accident. Alors que plusieurs codétenues sont transférées vers la prison de La Quebrada, leur véhicule tombe dans une rivière. Cinq survivantes en réchappent, couvertes de boue. Une fois arrivées à la prison de haute sécurité, elles découvrent les abus de pouvoir et l'hostilité qui règne entre les différentes "tribus" qui contrôlent le quotidien des prisonnières, La Quebrada devenant même le théâtre d'une étrange entreprise clandestine : un "bordel virtuel". Faisant face à ce chaos par la ruse et l'adaptation, les survivantes deviennent malgré elles une bande surnommée "Las embarradas" ("couvertes de boue").

Quels acteurs au casting de Dans la boue ?

Ana Garibaldi : Gladys Guerra

Valentina Zenere : Marina

Rita Cortese : Cecilia Moranzón

Lorena Vega : "La Zurda"

Marcelo Subiotto : Soriano

Carolina Ramírez : Yael

Ana Rujas : Amparo Vilches

Gerardo Romano : Sergio Antín

María Becerra : Cleo

Où voir Dans la boue en streaming ?

Les huit épisodes de la série argentine Dans la boue sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 14 août 2025. La plateforme diffuse également d'autres séries sur l'univers carcéral comme Cellule 211, Le détenu ou les deux dernières saisons de El Marginal. Pour s'abonner à Netflix, trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).