The Twisted Tale of Amanda Knox : l'affaire qui a choqué le monde entier devient une série sur Disney+

"The Twisted Tale of Amanda Knox" est une mini-série dramatique inspirée de l'histoire d'Amanda Knox, condamnée pour le meurtre de sa colocataire. Disponible le 20 août 2025 sur Disney+.

2 novembre 2007, Pérouse, Italie. Meredith Kercher, une étudiante britannique de 21 ans, est retrouvée morte, assassinée. Très vite, les soupçons se portent sur sa colocataire, Amanda Knox, une Américaine en année Erasmus, et son petit ami du moment, Raffaele Sollecito. La mini-série en huit épisodes The Twisted Tale of Amanda Knox s'inspire de l'histoire vraie d'Amanda Knox, condamnée pour le meurtre sanglant de Meredith Kercher et suit son parcours pour être innocentée.

Créée par K.J. Steinberg (This Is Us), The Twisted Tale of Amanda Knox est co-produite par Amanda Knox elle-même, promettant un regard intime sur l'affaire. La série met en scène Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers, Tell Me Lies) dans le rôle-titre. Les deux premiers épisodes sont disponibles le 20 août 2025 en exclusivité sur Disney++. Ensuite, les abonnés pourront découvrir un nouvel épisode chaque semaine jusqu'au 1er octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de The Twisted Tale of Amanda Knox ?

The Twisted Tale of Amanda Knox se propose de retracer le parcours complexe d'Amanda Knox, étudiante américaine vivant en Italie, condamnée à deux reprises pour le meurtre de sa colocataire, Meredith Kercher, avant d'être définitivement innocentée en 2015. La série revient sur l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées des années 2000 et ayant donné lieu à de nombreuses controverses sur le déroulement de l'enquête et le système judiciaire italien.

Quels acteurs au casting de The Twisted Tale of Amanda Knox ?

Grace Van Patten : Amanda Knox

Sharon Horgan : Edda Malas

John Hoogenakker : Curt Knox

Giuseppe Domenico : Raffaele Sollecito

Francesco Acquaroli : Giuliano Mignini

Roberta Mattei : Monica Napoleoni

Grosby Fitzgerald : Madison

Rebecca Wisocky : Cecilia

Anna Van Patten : Deanna Knox

Joe Lanza : Chris Mellas

Où voir The Twisted Tale of Amanda Knox en streaming ?

Rendez-vous à partir du 20 août 2025 sur Disney+ pour suivre le combat d'Amanda Knox pour être acquittée dans The Twisted Tale of Amanda Knox. Pour cela et également profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. L'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 € par mois (avec publicités), 9,99 € par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 13,99 € par mois (tous les avantages dont 4 écrans).