Long Story Short : la nouvelle comédie du créateur de Bojack Horseman débarque sur Netflix

"Long Story Short" est une série animée pour adultes créée par Raphael Bob-Waksberg qui raconte la vie d'une famille sur plusieurs années.

Si vous avez aimé Bojack Horseman, bonne nouvelle, le créateur du cheval acteur revient avec une nouvelle comédie animée : Long Story Short. Cette fois, pas d'animaux anthropomorphes ni de dépression hollywoodienne, mais une saga familiale qui suit les frères et sœurs Schwooper au fil des années, en retraçant leurs joies et leurs déceptions.

Après le succès retentissant de Bojack Horseman, une série qui a cassé les codes du cartoon, Netflix continue de miser sur l'animation adulte et croit en ce nouveau projet puisque Long Short Story a déjà été renouvelée pour une saison 2. Et cela avant même la diffusion de la première saison, prévue le 22 août 2025.

Quelle est l'intrigue de Long Story Short ?

Long Story Short est une fresque familiale à travers le temps. La série suit trois frères et sœurs issus d'une famille juive du nord de la Californie. Le récit alterne entre l'enfance et l'âge adulte d'Avi, Shira et Yoshi Schwooper. Jouant avec le temps qui passe, entre tendresse, regrets, tensions et non-dits, la série offre une vision nuancée des relations familiales et de ces moments clés qui nous font grandir, où l'on doit aller de l'avant tout en se réconciliant avec le passé.

Quel est le casting vocal de Long Story Short ?

Lisa Edelstein : Naomi Schwartz

Paul Reiser : Elliott Cooper

Ben Feldman : Avi Schwooper

Abbi Jacobson : Shira Schwooper

Max Greenfield : Yoshi Schwooper

Angelique Cabral : Jen

Nicole Byer : Kendra Hooper

Dave Franco : Danny Wegbreit

Michaela Dietz : Hannah Schwooper

Où voir Long Story Short en streaming ?

Pour voir la première saison de Long Story Short, rendez-vous à partir du 22 août 2025 sur Netflix. La plateforme de streaming propose également d'autres séries d'animation audacieuses comme Big Mouth, Tuca & Bertie et bien sûr, l'intégrale de Bojack Horseman. Pour s'abonner à Netflix, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).