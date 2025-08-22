La vérité sur Jussie Smollett : crime de haine ou canular ? Netflix mène l'enquête

"La Vérité sur Jussie Smollett" est un documentaire britannique qui revient sur l'agression qui aurait été mise en scène par l'acteur. Disponible depuis le 22 août 2025 sur Netflix.

Vous le savez peut-être, l'acteur américain Jussie Smollet, principalement connu pour incarner Jamal Lyon dans la série Empire, est aussi connu pour une affaire d'agression raciste et homophobe dont il aurait été victime. En 2019, il a en effet déclaré à la police que deux hommes lui avaient lancé des insultes racistes avant de lui verser un liquide inconnu dessus et de lui mettre une corde autour du cou. L'affaire, largement médiatisée, a provoqué une vive émotion aux États-Unis, déclenchant une énorme vague de soutien. L'acteur a ensuite été accusé d'avoir mis en scène lui-même cette attaque, ce qu'il a toujours nié.

Avec La Vérité sur Jussie Smollett ?, les producteurs de Don't F**k With Cats : Un tueur trop viral et L'Arnaqueur de Tinder reviennent sur cette affaire, prétendument montée de toutes pièces, mais qui, selon certains, pourrait bien être vraie. À travers des interviews de policiers, d'avocats, de journalistes et d'enquêteurs ainsi que de Jussie Smollet lui-même, ce documentaire de 90 minutes invite les abonnés à se faire leur propre opinion sur cette histoire.

De quoi parle La Vérité sur Jussie Smollett ?

Le documentaire La Vérité sur Jussie Smollett ? explore une affaire qui a fait scandale à Hollywood, celle de l'agression raciste et homophobe dont Jussie Smollett aurait été victime, mais qu'il aurait en fait mis en scène. Six ans après le drame, le principal concerné raconte son histoire dans une interview exclusive. Par ailleurs, des policiers, avocats et journalistes impliqués, ainsi que des enquêteurs affirmant avoir découvert de nouvelles preuves tenteront de mettre en lumière la vérité. S'agit-il d'un crime de haine ou d'un canular ? Qui dit la vérité sur Jussie Smollett ?

Où découvrir La Vérité sur Jussie Smollett ? en streaming ?

Le documentaire La Vérité sur Jussie Smollett ? est disponible en streaming sur Netflix. Pour le visionner, mais aussi découvrir d'autres documentaires de la plateforme revenant sur des faits marquants, comme Titan : le naufrage de l'Ocean Gate ou Y a-t-il un dealer dans l'avion ?, vous pouvez vous abonner à Netflix. Pour cela, trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).