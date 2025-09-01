The Surfer : Nicolas Cage poussé à bout dans ce film un peu dément sur Paramount+

"The Surfer" est un thriller australo-irlandais avec Nicolas Cage réalisé par Lorcan Finnegan. Sorti en 2024, il est disponible en streaming sur Paramount+.

Présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2024, The Surfer, un thriller psychologique déroutant porté par Nicolas Cage, arrive sur Paramount+. L'acteur y incarne un père de famille humilié par un groupe de surfeurs. Tourné sur la plage isolée de Yallingup, en Australie, le film se déroule dans une atmosphère tendue, presque étouffante malgré la beauté du paysage. En effet, au fur et à mesure que la tension monte, ce décor idyllique où se joue une lutte de pouvoir flirtant avec la folie devient finalement menaçant.

Dans The Surfer, Lorcan Finnegan, réalisateur de Vivarium et The Nocebo Effect, continue d'explorer la déstabilisation psychique dans des cadres isolés et symboliques. Selon lui, le film, qui ressemble à un rêve étrange, traite des thèmes comme le matérialisme, l'identité et l'appartenance, la mémoire refoulée, la masculinité et la renaissance. Également au casting, Julian McMahon (il s'agit de l'avant-dernier film où apparaît avant son décès, en 2025), Nic Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, ainsi que d'autres comédiens australiens.

Quelle est l'intrigue de The Surfer ?

Dans The Surfer, un homme revient sur la plage idyllique de son enfance pour faire du surf avec son fils. Mais ce moment de nostalgie tourne au cauchemar lorsqu'un groupe de surfeurs locaux s'en prend à eux en leur interdisant l'accès à l'océan. Humilié et en colère, l'homme est bien décidé à reconquérir son honneur et son territoire. C'est le point de départ d'une lente dérive vers la violence et la folie, qui, tout comme la chaleur accablante de l'été, ne cesseront de s'intensifier.

Quels acteurs au casting de The Surfer ?

Nicolas Cage : le surfeur

Julian McMahon : Scally

Nic Cassim : le clochard

Miranda Tapsell : la photographe

Alexander Bertrand : Pitbull

Justin Rosniak : le policier

Finn Little : l'enfant

Rahel Romahn : l'agent immobilier

Charlotte Maggi : Jenny

Où voir The Surfer en streaming ?

The Surfer est disponible en streaming sur Paramount++ depuis le 1er septembre 2025. Vous pouvez découvrir ce film, mais aussi d'autres thrillers comme Finestkind ou The Image of You en vous abonnant à la plateforme de streaming Paramount+. Pour cela, il est possible de choisir entre deux offres : la formule standard à 7,99 euros par mois et la formule premium pour 10,99 euros par mois.