The Rainmaker : un thriller juridique dans la lignée de "Suits" et "The Good Wife"

Drame judiciaire tendu porté par un jeune avocat idéaliste face à un système corrompu, la série The Rainmaker est disponible sur USA Network.

Basée sur le roman du même nom de John Grisham publié en 1995, The Rainmaker a déjà été adapté, mais au cinéma, par Francis Ford Coppola, en 1997 (L'idéaliste, avec Matt Damon). Créée par Michael Seitzman (Intelligence, Code Black) et Jason Richman (Daryl Dixon), cette série judiciaire faisait partie à l'origine d'un projet plus vaste pour Hulu et ABC Studios - qui ne verra finalement pas le jour - d'adapter plusieurs oeuvres de Grisham en croisant les intrigues et les personnages.

Finalement The Rainmaker devient un projet autonome commandé par USA Network et produit par Blumhouse Télévision et Lionsgate Télévision. Côté casting, c'est Milo Callaghan (Rivals, Video Nasty) qui prête ses traits à Rudy Baylor, épaulé par Lana Parilla (Once Upon a Time, Why Women Kill) en avocate senior borderline et John Slattery (Desperate Housewives, 30 Rock, The Good Fight) en redoutable ténor du barreau. Madison Iserman (Jumanji : Welcolme to the Jungle et Next Level) joue une associée et la petite amie du héros, tandis que Dan Fogler (Les animaux fantastiques) joue le nounou.

Quelle est l'intrigue de la série The Rainmaker ?

Après avoir été licencié de son prestigieux cabinet, un jeune avocat ambitieux rejoint une petite firme spécialisée dans les affaires de bas étage, dirigée par une avocate aux méthodes peu orthodoxes et son assistant juridique pas tout à faire honnête, installés dans un ancien restaurant reconverti. Très vite, il se retrouve à affronter son ancien employeur devant les tribunaux en reprenant une affaire non résolue impliquant un homme noir décédé à l'hôpital.

Quels acteurs au casting de la série The Rainmaker ?

Milo Callaghan : Rudy Baylor

John Slattery : Leo Drummond

Madison Iseman : Sarah Plankmore

Robyn Cara : Kelly Riker

Lana Parrilla : Jocelyn " Bruiser " Stone

Dan Fogler : Melvin Pritcher

Wade Briggs : Brad Noonan

P.J. Byrne : Deck Shifflet

Tommie Earl Jenkins : Prince Thomas

Où voir la série The Rainmaker en streaming ?

La série The Rainmaker est disponible depuis le 15 août 2025 uniquement aux Etats-Unis. Les épisodes sont diffusés sur USA Network. Pour l'heure, le programme n'a pas encore trouvé de repreneur en France.