La carte qui mène jusqu'à toi : une romance estivale avec Madelyn Cline et K.J. Apa sur Prime Video

Porté par un duo de jeunes stars, la mini-série romantique "La carte qui mène jusqu'à toi" est disponible sur Prime Video.

Romantique et très estivale, la comédie dramatique La carte qui mène jusqu'à toi fait escale sur Prime Video le 20 août 2025. Adaptée du roman de J.P. Monninger, elle suit une jeune femme prise dans un road-trip entre insouciance et quête de sens, jusqu'à une rencontre inattendue.

La série a été développée par la scénariste Kirsten Smith (10 bonnes raisons de te larguer, Elle Woods), spécialiste des récits drôles et touchants, et a été produite par Amazon MGM Studios et Alloy Entertainment. Le tournage a eu lieu entre la France, l'Italie et les Pays-Bas.

En tête d'affiche, le réalisateur Lasse Hallström a fait appel à Madelyn Cline (Outer Banks) et K.J. Apa (Riverdale). On retrouve aussi Madison Thompson (Ozark), Orlando Norman (Eric) et Sofia Wylie (High School Musical).

Quelle est l'intrigue du film La carte qui mène jusqu'à toi ?

Heather, une jeune femme part à l'aventure à travers l'Europe avec ses meilleurs amis avant de s'installer dans une vie parfaitement planifiée. Lorsqu'elle croise Jack, un mystérieux inconnu, une étincelle déclenche entre eux un voyage émotionnel imprévu. À mesure que leur lien s'approfondit, les secrets, choix de vie et vérités cachées mettront leur lien à l'épreuve et transformeront leur vie d'une manière qu'Heather n'aurait jamais imaginée.

Qui est au casting du film La carte qui mène jusqu'à toi ?

Madelyn Cline : Heather Mulgrew

K.J. Apa : Jack

Madison Thompson : Amy

Orlando Norman : Raef

Sofia Wylie

Josh Lucas

Marilyn Cutts : Mary-Lou

Eva Garcia Montiel

Karl-el Santos : Raef cousin

Giuseppe Schillaci : Marco

JR Esposito : Travis

Diego Ross : Luis

Jorge Osorio : Tour guide

Où voir le film La carte qui mène jusqu'à toi en streaming ?

Le film La carte qui mène jusqu'à toi est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 20 août 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.