Miss Governor : la sitcom de Tyler Perry débarque sur Netflix

Miss Governor est une sitcom américaine créée et réalisée par le cinéaste américain Tyler Perry. La première saison de la série comique est intégralement disponible en streaming depuis le 14 août 2025.

Miss Governor est une série Netflix américaine satirique crée et réalisé par Tyler Perry. Le cinéaste est un habitué Netflix puisqu'il a également réalisé À bout et Messagères de Guerre, deux films également disponibles sur la plateforme au N Rouge.

Cette fois, Perry laisse les longs-métrages dramatiques pour le format sitcom et utilise la comédie pour aborder des thèmes sociétaux bien plus sérieux comme le racisme, et le sexisme en politique et plus particulièrement dans le sud des États-Unis ou la population afro-américaine est encore souvent victime d'hostilité.

Pour présenter les 16 épisodes de Miss Governor à ses abonnés, Netflix a fait le choix de diffuser la saison un en deux fois. Les huit premiers épisodes sont disponibles depuis le 22 mai 2025, les huit suivants sont accessibles en streaming depuis le 14 août 2025.

Quelle est l'intrigue de Miss Governor ?

Grâce à une campagne électorale glorieuse, la politicienne Antoinette Dunkerson est élue gouverneure déléguée du Mississippi. Première femme afro-américaine à occuper ce poste, elle compte bien honorer sa juridiction et mener sa mission avec brio. Elle doit toutefois composer avec un supérieur condescendant et misogyne, une famille exubérante et étouffante, et une vie privée mouvementée qui lui compliquent sérieusement la tache. Heureusement, La gouverneure déléguée est pleine de ressources et pas du genre à se laisser abattre.

Quel casting pour Miss Governor ?

Terri J. Vaughn : Antoinette Dunkerson

Antoinette Dunkerson Jade Novah : Shamika Latavia Latoya Farrah Dunkerson

Shamika Latavia Latoya Farrah Dunkerson Drew Olivia Tillman : Lola Dunkerson

Lola Dunkerson Tré Boyd : Titus Dunkerson

Titus Dunkerson Dyon Brooks : Basil

Basil Jo Marie Payton : Cleo Dunkerson

Cleo Dunkerson Robert Craighead : Governor Harper

Governor Harper Michael Rose : Governor Hill

Où visionner Miss Governor en streaming ?

La première saison de Miss Governor est actuellement disponible en streaming sur la plateforme de streamingNetflix. Les huit premiers épisodes de la sitcom, depuis le 22 mai 2025 et les huit suivants, ont été mis en ligne depuis le 14 août 2025. Pour découvrir la nouvelle série de Tyler Perry, ainsi que ses films À bout et Messagères de guerre, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher... mais avec publicités.