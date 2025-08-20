River of fate : le réalisateur de la Cité de Dieu revient sur Netflix dans un thriller au cœur de l'Amazonie

River of Fate est une mini-série brésilienne inspirée du roman brésilien "Pssica". Les quatre épisodes, adaptés par Fernando Meirelles, sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 20 aout 2025.

River of Fate est une mini-série brésilienne adaptée du roman Pssica, écrit par l'auteur brésilien Edyr Augusto. Aux manettes de cette adaptation télévisée, on retrouve le créateur brésilien de La Cité de Dieu, Fernando Meirelles. Dans River of Fate, les spectateurs embarquent cette fois pour la ville de Belém, en Amazonie, non loin de la frontière avec la Guyane Française.

La région interprète d'ailleurs un des rôles principaux cette série à l'ambiance de polar noir. Si cette Amazonie florissante recèle de vie, elle cache malgré elle quelques-uns des pires trafics de l'humanité. La série River of Fate vient rejoindre un catalogue Netflix de contenus brésilien déjà bien étoffé, avec notamment Bom dia, Verônica et Chaque jour la même nuit. River of Fate est diffusé sur Netflix depuis le 20 août 2025.

Quelle est l'intrigue de River of Fate ?

Lorsqu'une vidéo intime d'elle est partagée avec tout son lycée, Janalice est envoyé chez sa tante dans la ville de Bélem. Malgré un quotidien morose, l'adolescente se lie d'amitié avec de jeunes marginaux. Rapidement, la beauté de la jeune fille attire l'attention d'une organisation locale et elle est kidnappée pour être prostituée. Un de ses amis va alors se lancer à sa recherche, bientôt rejoint par Mariangel, une femme en quête de rédemption. Les deux s'engagent alors dans une course contre la montre pour retrouver Janalice avant qu'il ne soit trop tard.

Quel casting pour River of Fate ?

Marleyda Soto : Mariangel

Mariangel Lucas Galvino : Preá

Preá Domithila Cattete : Janalice

Où visionner River of Fate en streaming ?

Les quatre épisodes de la mini_série brésilienne River of Fate sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 20 août 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que d'autres contenus brésiliens comme Bom dia, Verônica et Chaque jour la même nuit, vous pouvez vous abonner au service Netflix en choisissant parmi l'une des trois offres : l'Essentielle pour 7,99 euros par mois, la Standard pour 14,99 euros par mois et la Premium pour 21,99 euros par mois.