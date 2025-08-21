Gold Rush Gang : de quoi parle la nouvelle comédie de braquage déjantée de Netflix ?

"Gold Rush Gang" est une comédie thaïlandaise créée par l'humoriste Phetthai Vongkhamlao. Ce film de braquage est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 21 août 2025.

Gold Rush Gang est un film thaïlandais créé par Phetthai Vongkhamlao, un des humoristes et scénaristes les plus célèbres de son pays. Ce touche-à-tout interprète aussi le rôle principal de ce film de braquage, un genre qui cartonne sur Netflix. Berlin, En plein vol, Red Notice, Army of Thieves... Les gros coups font rêver !

Sous ses airs de blockbuster historique et rigolo, Gold Rush Gang honore le sud-ouest de la Thaïlande. Si vous maîtrisez la langue de ce pays, vous pourrez distinguer un accent rarement entendu dans les contenus produits par le pays, qui tente de "lisser" ses créations avec l'accent du nord, le plus courant. Pour découvrir Gold Rush Gang, rendez-vous sur la plateforme Netflix où le film est disponible depuis le 21 août 2025.

Quelle est l'intrigue de Gold Rush Gang ?

Alors que la guerre mondiale touche à sa fin, la Thaïlande est occupée par l'armée japonaise. Ko-Wah Thungsong est un bandit qui a bâti sa légende en volant aux riches pour redistribuer aux pauvres. Cette fois, ce Robin des Bois du XXe siècle est sur un gros coup : il veut dérober la cargaison d'or d'un train japonais qui s'apprête à traverser la région. Ko-Wah rassemble quelques-uns des bandits les plus doués du pays pour l'aider à dérober l'or et à chasser les envahisseurs. C'est le début d'une épopée explosive et ultra-risquée.

Quel casting pour Gold Rush Gang ?

Petchtai Wongkamlao : Kowa Thung Song

Kowa Thung Song Thiti Mahayotaruk : Jong Lan Saka

Jong Lan Saka Chingduang Duijkers : Yada Nopphitam

Yada Nopphitam Ophaphoom Chitapan : Dum Sichon

Dum Sichon Nachat Juntapun : Mon Ron Phibun

Mon Ron Phibun Punpreedee Khumprom Rodsaward : Chompen

Chompen Weerayut Nancha : Arunpiwat

Arunpiwat Myria Benedetti : Chomchan

Où découvrir Gold Rush Gang en streaming?

Le film Thailandais Gold Rush Gang est disponible sur Netflix depuis le 21 août 2025. Pour découvrir cette comédie de braquage et tous les contenus cultes du genre comme La Casa Del Papel ou encore Berlin, vous pouvez souscrire à un abonnement à la plateforme de streaming dès 7,99 euros par mois (abonnement le moins cher avec publicités). D'autres offres sans publicités, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois existent également.