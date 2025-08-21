Death Inc : une comédie espagnole à mourir de rire sur Netflix

"Death Inc" est une série espagnole humoristique sur le quotidien d'une entreprise funéraire.

Death Inc est une série humoristique espagnole créée par Laura Caballero (Alpha Male) qui a d'abord été diffusée sur la chaîne télévisée Movistar+ avant d'atterrir sur Netflix. Elle suit le quotidien d'une famille déjantée à la tête d'une entreprise de pompes funèbres. Le sujet n'est pas sans rappeler Six Feet Under, avec un petit gout de The Office, pour les intrigues professionnelles.

Depuis sa création en 2014, la plateforme de streaming Netflix diffuse des contenus internationaux et l'Espagne est particulièrement prolixe. Entre les séries dramatiques a l'instar de Ni una mas ou Sur l'autel de la famille , les thrillers comme El jardinero ou Muted, ou encore encore les comédies dans le genre de Death Inc, les scénaristes espagnols sont ultra créatifs et ça marche !

Actuellement, la saison 1 de Death Inc, disponible en streaming sur Netflix, est classée quatrième dans les charts Netflix espagnols et la saison 2, sortie le même jour, classée numéro 6. La saison 3 est également disponible en streaming depuis le 21 août 2025 et ne devrait pas tarder à rejoindre ses prédécesseurs dans le top 10 national.

Quelle intrigue pour Death Inc ?

Gonzalo Torregrosa dirige les pompes Funeraria Torregrosa avec l'aide de son bras droit, Dámaso Carrillo. Le jour ou Gonzalo décède, Dámaso s'apprête à reprendre l'affaire. Contre toute attente, la veuve de Gonzalo, Nieves, décide de diriger les pompes funèbres avec l'aide de son beau fils Chemi, un expert en marketing enthousiaste. Pour Dámaso, c'est déjà une sacrée tuile, et c'est sans compter les filles du défunt qui veulent, elles, carrément transformer l'entreprise funéraire en club de fitness.

Quel casting pour Death Inc ?

Carlos Areces : Dámaso Carrillo

Dámaso Carrillo Lorea Intxausti : Laia

Laia Amaia Salamanca : Vanesa Hernández

Vanesa Hernández Diego Martín : Chemi

Chemi Adriana Torrebejano : Manuela

Manuela Manolo Cal : Anselmo

Anselmo Ascen López : Nieves Torralba

Nieves Torralba Salva Reina : Nino

Nino Aitziber Garmendia : Olivia

Olivia Roque Ruiz : Pablo Morales

Où découvrir Death Inc en streaming ?

Les trois saisons de Death Inc sont disponibles en streaming sur la plateforme de streaming Netflix. La première et la deuxième saison, depuis le 31 juillet et la troisième depuis le 21 août. Pour découvrir cette série ainsi que d'autres contenus comme El Jardinero, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, avec publicités. D'autres offres à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, sans publicités, existent également.