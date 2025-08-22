L'homme abandonné : de quoi parle le nouveau film turc poignant de Netflix ?

Drame et quête de rédemption avec "L'homme abandonné", un film turc disponible sur Netflix.

Fidèle à sa volonté de mettre en lumière des récits puissants issus du monde entier, Netflix propose à partir du 22 août L'homme abandonné, un film turc réalisée par Çagri Vila Lostuvali, connue dans son pays pour avoir fait de nombreuses séries tv, s'appuie sur un scénario signé Deniz Madanoglu, dont la série The Innocents a été très remarquée. Il est également réalisé par Murat Uyurkulak, romancier déjà auteur de fictions disponibles sur Netflix (Kübra, Yakamoz S-245). La production est assurée par Onur Güvenatam, déjà derrière Le chemin de l'olivier, sous la bannière de OGM Pictures, studio habitué des grands succès dramatiques turcs récents.

Côté casting, Mert Ramazan Demir (Golden Boy, Shahmaran) joue cet homme brisé accusé d'un crime qu'il n'a pas commis avec, à ses côtés, la jeune Ada Erma, interprétant sa nièce, personnage clé de sa reconstruction. La distribution est complétée par d'autres comédiens turcs comme Rahim Can Kapkap, Ercan Kemal et Burcu Çavrar.

Quelle est l'intrigue du film L'homme abandonné ?

Baran, un homme marqué par un passé amoureux douloureux et une peine de prison purgée à la place de son frère, tente de reconstruire sa vie malgré les difficultés. L'atelier qu'il veut ouvrir pour s'accrocher à ses rêves, l'accident tragique qui a frappé sa famille et le lien qu'il tisse avec sa nièce Lidya, vont peu à peu lui permettre de se reconstruire. En se battant pour elle et pour lui-même, il parvient à surmonter ses blessures et à retrouver un sens à sa vie.

Quels acteurs au casting du film L'homme abandonné ?

Mert Ramazan Demir : Baran

Ada Erma : Lidya

Rahim Can Kapkap

Ercan Kemal

Burcu Çavrar

Edip Tepeli

Où voir le film L'homme abandonné en streaming ?

Pour regarder le film L'homme abandonné, disponible depuis le 22 août 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).