Upload : l'ultime saison de la série SF arrive sur Prime Video

Vie après la mort et bugs numériques : la série satirique "Upload" sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Créée et coproducteur par Greg Daniels (le showrunner derrière The Office et Parks and Recreation), Upload est une série originale Prime Video lancée en 2020, qui mêle science-fiction, satire sociale et romance dans un univers où les humains peuvent " téléverser " leur conscience dans une vie après la mort numérique. La saison 4, composée de 4 nouveaux épisodes, est disponible depuis le 25 août 2025 sur Prime Video. C'est la dernière saison de la comédie d'anticipation sur fond de romance.

Côté casting, Robbie Amell (Code 8, The Flash) incarne Nathan, fraîchement "uploadé" dans la saison 1. Il est accompagné par Andy Allo (Star Wars : The Bad Batch) dans le rôle de Nora, son ange-gardien technologique, et Allegra Edward (Briarpatch), sa petite amie dans le monde réel. Le casting est complété par Kevin Bigley (The Dilemma), Zainab Johnson (History of Swear Words), Josh Banday (Not Dead Yet) ou encore Owen Daniels (Space Force), tous de retour en saison 4. Cette nouvelle saison accueille également Camille Hyde (All American : Homecoming) et Griffin Matthews (The Flight Attendant) dans des rôles inédits.

Quelle est l'intrigue de la série Upload ?

Dans la saison 1, Nathan meurt subitement et se réveille dans Lakeview, un au-delà numérique contrôlé par une multinationale. Il découvre les limites de ce paradis artificiel et se rapproche de Nora, chargée de gérer son quotidien digital.

Quels acteurs au casting de la série Upload ?

Robbie Amell : Nathan Brown

Andy Allo : Nora Anthony

Kevin Bigley : Luke Crossley

Allegra Edwards : Ingrid Bannerman

Zainab Johnson : Aleesha Morrison Downey

Owen Daniels : A.I. Guy

Josh Banday : Ivan

Andrea Rosen : Lucy

William B. Davis : David Chaos

Où voir la série Upload en streaming ?

La dernière saison de la série Upload est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 25 août 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.