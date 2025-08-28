Le Murder Club du Jeudi : de quoi parle la comédie policière au casting impressionnant sur Netflix ?

Comédie policière au casting royal, "Le Murder Club du jeudi" est disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Ils sont âgés mais n'ont pas dit leur dernier mot, surtout quand il s'agit de résoudre des crimes. Le Murder club du jeudi, adapté du livre de Richard Osman, enquête sur Netflix à partir du 28 août 2025. Ce film a non seulement un nom prestigieux derrière sa caméra (Chris Columbus, le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et Harry Potter 1) mais également un casting d'exception qui n'est pas sans rappeler des productions de la marque au N rouge comme À couteaux tirés 2.

Pour incarner les quatre irrésistibles retraités, la production a rassemblé Helen Mirren (The Queen, 1923, Elizabeth 1), Pierce Brosnan (James Bond, Madame Doubtfire), Ben Kingsley (Gandhi, La liste de Schindler, Shutter Island) et Celia Imrie (Le Journal de Bridget Jones, Mamma Mia ! Here we Go Again). Tom Ellis (Lucifer), David Tenant (Doctor Who), Jonathan Pryce (Les Deux Papes) font également partie de la distribution de cette comédie policière.

Quelle est l'intrigue du film Le Murder Club du jeudi ?

Quatre retraités passent leur temps libre à enquêter sur des affaires de meurtres non résolues juste pour le plaisir. Mais quand une mort inexpliquée survient dans le voisinage, les fins limiers aux méthodes originales se penche sur une intrigue toute fraîche à résoudre, et l'enquête prend une tournure palpitante.

Quels acteurs au casting du film Le Murder Club du jeudi?

Pierce Brosnan : Ron

Helen Mirren : Elizabeth

Ben Kingsley : Ibrahim

Celia Imrie : Joyce

Richard E. Grant : Bobby Tanner

Tom Ellis : Jason

Naomi Accise : Donna de Freitas

Geoff Bell : Tony Curran

Paul Freeman : John

Sarah Niles : Patrice de Freitas

Ingrid Oliver : Joanna

David Tennant : Ian Ventham

Jonathan Pryce : Stephen

Daniel Mays : DCI Chris Hudson

Henry Lloyd-Hughes : Bogdan

Joseph Marcell : Father Mackie

Martin Bishop : Bernard

Où voir le film Le Murder Club du jeudi en streaming ?

Pour regarder le film Le Murder Club du jeudi, disponible à partir du 28 août 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).