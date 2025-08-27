Complètement footus : un Very Bad Trip version geek sur Netflix

"Complètement footus" est un film italien réalisé par Alessio Maria Federici et suit les galères d'une équipe de Fantasy Football. Cette comédie est disponible en streaming sur Netflix depuis le 27 août 2025.

Complètement Footus, c'est la nouvelle comédie italienne déjantée Netflix. Réalisé par Alessio Maria Federici (Quatre Moitiés, Génération 56 K), ce film adapte Very Bad Trip à la sauce geek... Et plus précisément à la sauce Fantasy Football. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette discipline, il s'agit d'un "sport" stratégique qui se pratique confortablement assis autour d'un verre. Chaque joueur fait alors appel à ses connaissances techniques et stratégiques pour anticiper les performances réalisées lors de tournois réels.

À priori, il ne s'agit pas d'une activité dangereuse, mais si beaucoup de supporters parient entre amis ou entre collègues sur les scores des coupes internationales, certains vont plus loin. Beaucoup plus loin. Le moindre petit match devient alors l'occasion de s'affronter et ça peut rapidement s'envenimer. Dans l'esprit de Game Night, la comédie italienne mise sur l'intrigue du jeu entre amis qui dégénère. Pour découvrir à quel point, rendez-vous sur la plateforme de streaming Netflix qui diffuse Complètement Footus depuis le 27 août 2025.

Aujourd'hui, c'est le mariage de Giani et tous ses proches sont réunis pour le grand événement. Alors, quand Giani ne se présente pas devant l'autel, c'est la panique. En guide de célébration, les meilleurs amis de Giani sont arrêtés par la police et interrogés sur cette disparition inquiétante. Giudice, la juge en charge de l'affaire, découvre avec une certaine perplexité que la bande du futur marié est fan de Fantasy Football, et que si le groupe se compose de joueurs hargneux, aucun n'avait le talent de Giani, champion invaincu depuis six ans. Giudice réalise alors que, si Giani était prêt à tout pour conserver son titre, ses amis, eux, étaient prêts à tout pour prendre sa place... Quitte à commettre l'irréparable ?

Caterina Guzzanti : Giudice

Giudice Giacomo Ferrara : Simone

Simone Enrico Borello : Gianni

Gianni Silvia D'Amico : Andrea

Andrea Antonio Bannò : Federico

Federico Francesco Russ : Nicola

Nicola Francesca Agostini : Bianca

Bianca Francesco Giordano : Jacopo

Le film Complètement Footus est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 27 août 2025. Ce film rejoint un catalogue de contenus italiens déjà bien fourni avec notamment le film Le train des enfants ou encore la série Le Guépard. Pour les découvrir, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres sans pub plus onéreuses, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent également.