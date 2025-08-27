The Terminal List Dark Wolf : le spin-off très sombre de la série débarque sur Prime Video

"The Terminal List : Dark Wolf" est un spin-off de la série du même nom, adapté du roman de Jack Carr. La saison 1 de la série est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 août 2025.

The Terminal List : Dark Wolf est la nouvelle série issue de l'univers du roman The Terminal List, publié en 2018 et écrit par Jack Carr. L'ancien membre des Navy Seals devenu écrivain s'est inspiré de son expérience pour livrer aux lecteurs un récit à 100 à l'heure qui prend tout de même le temps d'explorer des problématiques plus profondes comme le deuil ou la vengeance.

La série The Terminal List : Dark Wolf est également un spin-off de la série The Terminal List, dont les deux saisons sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming d'Amazon et se concentrent sur le personnage de James Reece, un ancien soldat de la US Navy qui a tout perdu (Chris Pratt). La série The Terminal List : Dark Wolf, suivra, elle, principalement Ben Edwards (Taylor Kitsch), son ancien partenaire fraîchement recruté par la CIA. La première saison est disponible sur Prime Video depuis le 27 août 2025.

Quelle est l'intrigue de The Terminal List : Dark Wolf ?

Ancien membre des forces spéciales de l'US Navy, Ben Edwards travaille désormais pour la CIA comme opérateur paramilitaire. Après avoir épaulé son ami et partenaire James Reece dans son combat pour la vérité, c'est à son tour de se trouver au cœur de la tourmente. Déployé sur des missions confidentielles menées par la CIA, Ben va devoir réapprendre tout ce qu'il croyait savoir sur le bien et le mal. Dans un univers ou la violence et la cruauté sont tolérés au nom du bien commun, l'ancien militaire doit affronter une part sombre de lui-même dont il ignorait jusque-là l'existence.

Quels acteurs sont au casting de The Terminal List : Dark Wolf ?

Taylor Kitsch : Ben Edwards

Tom Hopper : Raife Hastings

Robert Wisdom : Jed Haverford

Luke Hemsworth : Jules Landry

Dar Salim : Mohammed Farooq

Rona-Lee Shim'on : Eliza Perash

Shiraz Tzarfati : Tal Varon

Jared Shaw : Ernest "Boozer" Vickers

Chris Pratt : James Reece

Où visionner The Terminal List : Dark Wolf en streaming ?

Les sept épisodes de la première saison de The Terminal List : Dark wolf sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 27 août 2025. Ce nouveau volet de la saga inspirée du roman éponyme de Jack Carr est un prequel de la série The Terminal List, elle aussi adaptée du livre. Pour découvrir tous les programmes dérivés de cet univers, vous pouvez vous abonner au service d'Amazon pour 6,99 euros par mois (69,99 euros par an).