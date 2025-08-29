L'Île des formes : la série jeunesse mignonne et maligne a droit à sa deuxième saison sur Apple TV +

"L'Île des formes" est une série d'animation jeunesse en stop motion. Les deux saisons sont disponibles en streaming sur Apple TV +. La première depuis 2023 et la seconde depuis le 29 août 2025.

L'Île des formes est une série d'animation jeunesse américaine, adaptée des albums de l'auteur jeunesse primé, Mac Banett et illustrés par Jon Klassen. L'Île des formes s'adresse aux 4-8 ans avec un programme éducatif, ludique et tout en poésie à contre courant des contenus actuels. Incarnés par des petites formes très différentes les unes des autres, les personnages portent avec simplicité des thèmes universels comme l'acceptation, l'apprentissage ou l'amitié.

Pour ça, Bix Pix, le studio d'animation aux manettes de l'adaptation télévisée a misé sur la Stop Motion, ou animation en volume, qui, sur le principe du dessin animé original, utilise de vrais objets en trois dimensions. La première saison de L' île des formes est disponible depuis octobre 2023 et la deuxième depuis le 29 août 2025.

Quelle est l'intrigue de L'Île des formes ?

Carré, Rond et Triangle sont trois amis très différents qui vivent sur une île où il se passe toujours quelque chose ! Entre aventures du quotidien et grands défis, l'existence des petites formes est toujours pleine de rebondissements et parfois d'obstacles à traverser ensemble ! Carré, Rond et Triangle possèdent chacun une personnalité bien à eux, mais une chose est certaine : ils sont sacrément complémentaires et malgré des disputes, parfois, ils sont bien plus forts lorsqu'ils sont ensemble !

Quels acteurs pour doubler L'Île des formes ?

Rémi Gutton : Carré

Carré Philippe Bozo : Triangle

Triangle Jocelyne "Mbembo" Nzunga : la narratrice

la narratrice Mélissa Berard : Cercle

Où visionner L'Île des formes en streaming ?

Pour découvrir la saison 1 et de 2 de L'Île des formes , respectivement diffusées depuis le 19 octobre 2023 et le 29 août 2025 rendez sur le service de streaming Apple TV +. Ce programme rejoint les contenus jeunesse de la plateforme comme Le lapin de velours ou encore Snoopy. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner via abonnement simple pour 9,99 euros par mois. Vous pouvez également souscrire à l'offre myCANAL qui comprend l'accès a Apple TV +, dès 19,99 euros par mois.