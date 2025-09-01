The Runarounds : c'est quoi cette série musicale du créateur de "Outer Banks" à voir sur Prime Video ?

"The Runarounds" est une série musicale américaine avec un vrai groupe de rock. Disponible depuis le 1er septembre 2025 sur Prime Video.

The Runarounds est la nouvelle série imaginée par l'un des créateurs de Outer Banks, Jonas Pate. Ce teen drama musical suit une bande d'ados qui terminent le lycée et décident de suivre leurs rêves en formant un groupe de rock.

Bien qu'il s'agisse d'une fiction, les cinq membres du groupe, baptisé The Runarounds, sont incarnés par de vrais musiciens (William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock et Jesse Golliher), le groupe s'étant formé en 2021 suite à un appel à candidatures pour faire une apparition dans la saison 3 de Outer Banks.

Sachez également que les deux premiers singles du groupe, "Funny How The Universe Works" et "Senior Year", sont déjà disponibles en streaming. Ces chansons font partie de la bande originale officielle qui sortira en même temps que la série. La première saison de The Runarounds est diffusée en exclusivité sur Prime Video depuis le 1er septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de The Runarounds ?

The Runarounds suit une bande d'ados américains tout juste diplômés du lycée, à Wilmington, en Caroline du Nord. Pendant les vacances précédant leur entrée en fac, galvanisés par leur rêve commun de célébrité, ils décident de former un groupe de rock. Mais combien de temps l'ivresse de tout risquer durera-t-elle ? Au fil d'un été mouvementé, fait d'amours naissantes, de belles amitiés et de moments de doutes, les cinq jeunes expérimentent les hauts et les bas du passage à l'âge adulte.

Quels acteurs au casting de The Runarounds ?

William Lipton

Axel Ellis

Jeremy Yun

Zendé Murdock

Jesse Golliher

Brooklyn Decker

Maximo Salas

Marley Aliah

Hayes MacArthur

Mark Wystrach

Shea Pritchard

Lilah Pate

Kelley Pereira

Où voir The Runarounds en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de The Runarounds sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 1er septembre 2025. Pour découvrir cette série, mais aussi regarder d'autre contenu young adult de la plateforme de streaming comme À la conquête de Billy Walsh ou Nous les menteurs, il suffit de s'abonner. Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.