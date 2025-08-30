Un prophète : intrigue, casting… tout sur l'adaptation du film de Jacques Audiard en série sur Canal+

Plus d'une décennie après le film culte, "Un Prophète" revient en série sur Canal+. Nouvelle intrigue, nouveau visage, même tension.

Seize ans après le film de Jacques Audiard et l'incroyable performance de Tahar Rahim, Un Prophète est adapté en série de 8 épisodes de 52 minutes, bientôt diffusée sur Canal++. Elle est présentée à la Mostra de Venise hors compétition, le 30 août 2025.

Imaginée par Abdel Raouf Dafri et Nicolas Peufaillit (déjà à l'écriture du film), et réalisée par Enrico Maria Artale, la série revient avec une intrigue contemporaine centrée sur Malik, un jeune Comorien arrêté après l'effondrement d'un immeuble à Marseille et plongé dans une guerre des clans en prison.

Au casting, la série révèle Mamadou Sidibé dans le rôle principal, entouré de visages familiers du cinéma et de la fiction française comme Sami Bouajila (Indigènes), Ouassini Embarek (Hors normes), Naïlia Harzoune (Divines), Moussa Mansaly (Validé) ou encore Florence Thomassin.

Quelle est l'intrigue de la série Un prophète ?

À Marseille, Malik, un jeune Comorien, réussit à sortir d'un immeuble qui vient de s'effondrer, mais est arrêté pour possession de drogues. En prison où la guerre des clans fait rage, il doit vite trouver des alliés. Massoud, un promoteur immobilier aux activités plus ou moins légales, lui propose sa protection en échange de sa loyauté. Mais Malik se rend vite compte qu'il n'est qu'un pion dans le jeu de Massoud et qu'il devra s'emparer du pouvoir pour survivre.

Quels acteurs au casting de la série Un prophète ?

Sami Bouajila

Mamadou Sidibé : Malik

Ouassini Embarek

Salim Kechiouche

Matthieu Lucci

Nailia Harzoune

Faued Nabba

Hugo Dillon

Rachid Guellaz

Guilaine Londez

Moussa Maaskri

Alicia Da Luz Gomes

Idir Azougli

Où voir la série Un prophète en streaming ?

La série Un prophète est à regarder en exclusivité sur Canal+ sans qu'aucune date n'ait pour l'instant été annoncée, même si la fiction devrait vraisemblablement être proposée aux abonnés à partir de 2026. Elle est présentée en avant-première à la Mostra de Venise le 30 août 2025.

