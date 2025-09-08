Task : HBO Max nous offre un thriller psychologique et social avec Mark Ruffalo

"Task" est une mini-série américaine de Brad Ingelsby. Les 7 épisodes de ce nouveau thriller sont disponibles en streaming sur HBO MAX depuis le 8 septembre 2025.

Task est une série américaine créée par Brad Ingelsby, à qui l'on doit déjà la série HBO Max Mare of Eastown. D'ailleurs Ingelsby a de nouveau choisi l'état de Pensylvannie pour ce nouveau thriller. Cette région sauvage pose le décors d'une descente aux enfers collective : celle d'un pere de famille dévoué qui sombre dans la grande délinquance et celle des agents du FBI à bout de souffle pour le traquer.

À mille lieux des séries d'actions pétaradantes et des héros simplistes qui enchaînent les coups de feux et les grosses baffes, Task s'intéresse avant tout à l'humain, qu'il soit du bon ou du mauvais côté de la loi. Cette série à l'esthétique sombre s'offre la présence du fantastique Mark Ruffalo. L'acteur est un habitué du genre (mais pas seulement), primé à de nombreuses reprises, notamment pour sa performance hallucinante de deux frères jumeaux dans I know this much is true (également disponible sur HBO).

Quelle est l'intrigue de Task ?

Quand une petite ville de Pennsylvanie est secouée par une série de braquages de plus en plus violents, une équipe d'agents du FBI est dépêchée de Philadelphie pour mener l'enquête. À la tête du groupe, Tom, un ancien prêtre alcoolique et brisé par un drame familial, tente de garder le cap face à ce qui révèle une affaire de vengeance ben plus complexe que prévu. D'autant que Tom découvre que le criminel est un bon père de famille aimant, mais désespéré et prêt a tout pour sauver sa famille.

Quel casting pour Task ?

Mark Ruffalo : Tom

Tom Tom Pelphrey : Robbie

Robbie Emilia Jones : Maeve

Maeve Thuso Mbedu : Nawi

Nawi Raul Castillo : Cliff

Cliff Jamie McShane : Perry

Perry Sam Keeley : Jayson

Jayson Fabien Frankel : Anthony

Où découvrir Task en streaming ?

Les sept épisodes de Task sont mis en ligne sur la plateforme de streaming HBO Max à partir du 8 septembre 2025, à raison d'un épisode par semaine. HBO diffuse également Mare of Eastown et I know this much is true. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme HBO Max à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher avec publicités. D'autres sans pub mais plus onéreux sont également proposés (9,99 euros par mois ou 13,99 euros par mois selon l'option souscrite).